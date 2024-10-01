Администрация: опасный балкон в центре Петербурга демонтировали

Спасатели демонтировали частично обрушившийся балкон пятиэтажки на улице Восстания, 37–39, в Петербурге. Эту информацию 1 октября подтвердили в администрации Центрального района, уточнив, что угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

Как сообщают в пресс-службе, бетонная плита на пятом этаже накренилась и частично обрушилась на нижерасположенный балкон. Обошлось без пострадавших. Кроме спасателей, на место выезжали временно исполняющий обязанности главы районной администрации и представители управляющей компании.

