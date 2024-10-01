Администрация: опасный балкон в центре Петербурга демонтировали

Спасатели демонтировали частично обрушившийся балкон пятиэтажки на улице Восстания, 37–39, в Петербурге. Эту информацию 1 октября подтвердили в администрации Центрального района, уточнив, что угрозы для жизни и здоровья граждан нет.
Как сообщают в пресс-службе, бетонная плита на пятом этаже накренилась и частично обрушилась на нижерасположенный балкон. Обошлось без пострадавших. Кроме спасателей, на место выезжали временно исполняющий обязанности главы районной администрации и представители управляющей компании.
«Фонтанка» писала, что дом находится в ведении ЖКС № 3 Центрального района. Звонок в экстренные службы с рассказом об обрушении поступил в третьем часу ночи.
«Управляющей организацией принимаются необходимые меры и проводится уборка территории», — добавили в администрации.
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