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Город Происшествия Балкон жилого дома обрушился в центре Петербурга

Балкон жилого дома обрушился в центре Петербурга

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8 комментариев

Спасатели съехались к жилой пятиэтажке на углу улицы Восстания и Баскова переулка в ночь на 1 октября после сообщения об обрушении. К утру квартира на последнем этаже лишилась балкона вовсе.


По предварительным данным «Фонтанки», в экстренную службу в третьем часу ночи позвонил житель четвёртого этажа дома № 37–39 на улице Восстания. Он рассказал, что обломки балкона квартиры над ним упали в том числе на его балкон, и поделился опасениями о дальнейшем обрушении.

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Предварительно, пострадавших нет. К утру спасатели завершили работу. Судя по наблюдению корреспондента «Фонтанки», пострадавший балкон демонтировали.


Пятиэтажный дом, построенный в XIX веке, в списке объектов культурного наследия комитета по охране памятников не значится. По данным Citywalls, дом купца П. И. Долгина — доходный дом В. А. Ухина строился в сороковых годах XIX века, позже были надстроены четвёртый и пятый этажи.

Пятиэтажка находится в ведении ЖКС № 3 Центрального района. Директор управляющей компании от комментариев воздержалась, перенаправив вопросы в администрацию Центрального района.

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Комментарии
9
282524203
15 минут
Вроде же немалые деньги на капремонт со всех петербуржцев собирают каждый месяц, а город сыпется. Как так?
282694747
22 минуты
А как Мариуполь-уже цветет?
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