Конституционный суд РФ отказал в жалобе «Мемориалу»*, пытавшемуся оспорить передачу своего имущества государству

Конституционный суд РФ отказал в жалобе ликвидированному международному правозащитному обществу «Мемориал»* и ее дружественной организации на обязанность передачи государству своего имущества, сообщает 30 сентября « Адвокатская газета ».

В феврале 2022 года международный «Мемориал», будучи ликвидированным, заключил с научно-информационным и просветительским центром «Мемориал»** договоры пожертвования нежилого помещения и денежных средств. Однако Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать договоры недействительными. Тверской районный суд частично удовлетворил иск: договоры признали недействительными, а имущество обратили в доход РФ. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение в силе.