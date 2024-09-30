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Общество Конституционный суд РФ отказал в жалобе «Мемориалу»*, пытавшемуся оспорить передачу своего имущества государству

Конституционный суд РФ отказал в жалобе «Мемориалу»*, пытавшемуся оспорить передачу своего имущества государству

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2 комментария

Конституционный суд РФ отказал в жалобе ликвидированному международному правозащитному обществу «Мемориал»* и ее дружественной организации на обязанность передачи государству своего имущества, сообщает 30 сентября «Адвокатская газета».

В феврале 2022 года международный «Мемориал», будучи ликвидированным, заключил с научно-информационным и просветительским центром «Мемориал»** договоры пожертвования нежилого помещения и денежных средств. Однако Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать договоры недействительными. Тверской районный суд частично удовлетворил иск: договоры признали недействительными, а имущество обратили в доход РФ. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение в силе.

Международный «Мемориал» подал жалобу в Конституционный суд РФ, чтобы оспорить конституционность отдельных статей и пунктов в федеральных законах «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и добровольчестве». Заявители считали, что положения противоречат Конституции, так как позволяют обращать в доход государства имущество, которое предназначалось общественным объединениям, ликвидированным по решению суда.

Конституционный суд РФ, отказывая в жалобе, отметил, что оспариваемые положения не содержат какой-либо неопределенности и «не предполагают произвольного обращения имущества такой организации (объединения) в доход государства», поэтому не могут расцениваться как нарушающие права.

*28 декабря 2021 года решением Верховного суда правозащитная организация «Международный мемориал», ранее признанная иноагентом, была ликвидирована решением Верховного суда.

**Организация признана в РФ выполняющей функции иностранного агента.

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Комментарии
2
282437267
18 минут
еесно. ибо сейчас страной владеют потомки тех, чьи дела раскрывал мемориал
275640356
11 минут
Признали иноагентами и ликвидировали.
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