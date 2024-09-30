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Общество За граффити на доме — объекте культурного наследия петербуржец получил 300 часов обязательных работ

За граффити на доме — объекте культурного наследия петербуржец получил 300 часов обязательных работ

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Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор молодому райтеру, разрисовавшему фасад объекта исторического и культурного наследия федерального значения — «Дом И. П. Павлова» на Лиговском проспекте, 149. Петербуржец признан виновным в повреждении объектов культурного наследия (ч.1 ст. 243 УК РФ) и наказан обязательными работами сроком на 300 часов, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 30 сентября.

По данным следствия, вечером 28 октября 2023 года молодой человек, «осознавая противоправность своих действий, нанес краской черного цвета иероглифы на фасад вышеуказанного здания». Ущерб оценили в 13 280 рублей. Нарушитель свою вину признал.

Ранее «Фонтанка» рассказала, что в момент совершения преступления вместе с юным граффитистом был приятель. Одному из них было 19 лет, а другому 15. Старшего сразу привлекли как подозреваемого.

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Комментарии
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