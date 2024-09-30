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Общество Политика «Если что-то попало под запрет, покупайте белорусское». Лукашенко предложил универсальный способ импортозамещения главам регионов РФ

«Если что-то попало под запрет, покупайте белорусское». Лукашенко предложил универсальный способ импортозамещения главам регионов РФ

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15 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил руководству российских регионов заменять западные подсанкционные товары белорусскими. Это заявление он сделал 30 сентября на встрече с главой Республики Саха (Якутия) России Айсеном Николаевым.

Эта «универсальная формула», по словам главы государства, продиктована определенным давлением со стороны Запада — введенные против России санкции Лукашенко назвал «фашистскими».

«Я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет, покупайте белорусское. Мы, наверное, на много процентов сможем заместить вам западные товары», — заявил Лукашенко (цитата по БелТА).

В качестве примера он привел «знаменитые карьерные самосвалы БЕЛАЗ», которые заменят импортную технику для горнодобывающих предприятий и «помогут перевыполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых». Также Лукашенко предложил «проработать прямые поставки белорусских продовольственных товаров с использованием контейнерных перевозок».

Ранее «Фонтанка» выяснила, какие белорусские вина находятся на прилавках российских магазинов сейчас. Экспертное мнение в отношении вина из Белоруссии читайте здесь.

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Комментарии
15
Slava_Rossii2
46 минут
Свобода слова у них есть или тоже под запретом?
282694747
37 минут
Креветки и хамон купить не забываем
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