«Если что-то попало под запрет, покупайте белорусское». Лукашенко предложил универсальный способ импортозамещения главам регионов РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил руководству российских регионов заменять западные подсанкционные товары белорусскими. Это заявление он сделал 30 сентября на встрече с главой Республики Саха (Якутия) России Айсеном Николаевым.

Эта «универсальная формула», по словам главы государства, продиктована определенным давлением со стороны Запада — введенные против России санкции Лукашенко назвал «фашистскими».

«Я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет, покупайте белорусское. Мы, наверное, на много процентов сможем заместить вам западные товары», — заявил Лукашенко (цитата по БелТА).

В качестве примера он привел «знаменитые карьерные самосвалы БЕЛАЗ», которые заменят импортную технику для горнодобывающих предприятий и «помогут перевыполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых». Также Лукашенко предложил «проработать прямые поставки белорусских продовольственных товаров с использованием контейнерных перевозок».

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