Шмурдяк или обходной маневр? Какое вино привезут в Россию белорусы

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Беларусь подарила российским потребителям еще один гастрономические мем. Конкуренцию белорусским мидиям и пармезану готово составить белорусское вино. Российские виноделы, лишившиеся возможности использовать европейские виноматериалы, уже окрестили напиток из братской республики «шмурдяком». «Фонтанка» изучила ассортимент белорусских вин, который уже представлен в магазинах Петебурга, и спросила сомелье, чего ждать от этой продукции.



О том, что крупные российские дистрибьюторы алкоголя начнут поставлять в Россию белорусские вина, в конце прошлой неделе сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации. Так, компания «Винтренд Ритейл Групп» получила декларацию, позволяющую ввозить в страну продукцию Минского завода виноградных вин (МЗВВ) под названиями «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг», а также игристое «Глера Спуманте Экстра Драй». Ранее другой импортер «Алко трейд логистик» получил право на импорт вин Airen Tres Amigos от того же МЗВВ.



Названия некоторых напитков весьма схожи с имеющимися европейскими марками. Например, оригинальный Tres Amigos производят в Испании на предприятиях Garcia Carrion и DCOOP. А Glera Spumante Extra Dry — на итальянской винодельне Villa degli Olmi. «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг» — являются не торговыми марками, но сортами винограда.

«Абрау-Дюрсо» против На новость о поставках из братской республики резко отреагировал глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. «Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин — не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище «шмурдяк», — написал он в своем телегам-канале.



Борис Титов напомнил, что российские производители не имеют права называть вином продукцию, которую производят из иностранных виноматериалов. Согласно закону, вступившему в силу в 2020 году, «вино России» должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны. Вся остальная продукция должна маркироваться как «виноградосодержащий напиток», а на бутылках и на полках магазинов должна быть надпись «Не является вином».

На белорусских производителей такой запрет не распространяется, как и повышенные импортные пошлины, отмечает Титов (в 2023 году пошлины на ввоз вина из недружественных стран были повышены с 12,5 до 20% — прим.ред.). По его мнению, если ввозимая из Минска продукция будет представлена к нижней ценовой категории, будет резонно задаться вопросом — а в чем тогда поддержка отечественного производителя?

«Почему то, что теперь запрещено своим, разрешается соседям? В чем экономический смысл?», — рассуждает он.

Какие вина уже везут из Беларуси На самом деле, белорусские вина уже можно найти в России, убедилась «Фонтанка». Причем, вопреки опасениям Бориса Титова, речь отнюдь не о самой дешевой продукции.

Больше всего позиций в магазине Winestyle. Правда самых дешевых позиций — за 159 рублей за бутылку в наличии нет. За 224 рубля можно купить детское безалкогольное шампанское. «Взрослые» цены стартуют от 346 рублей — столько стоит плодовое сладкое вино от Толочинского консервного завода. Бутылка сухого вина популярного испанского сорта темпранильо под брендом «Tres Amigos» от Минского завода виноградных вин стоит уже 779 рублей. Впрочем, в других магазинах тот же напиток можно приобрести за 450–500 рублей. Полусладкое вино из сорта темпранильо под названием «Casa Mosaico», от того же производителя стоит уже 1134 рубля рублей.



В «Ленте» продается белое и красное полусухое Castillo del Cardenal от белорусско-молдавского производителя «Кодру» за 499 рублей, в качестве региона происхождения указана испанская Кастилия Ла-Манча, сорт не указан.

В интернет-магазине дистрибьютора «Лудинг» можно приобрести белорусское игристое вино Rampoldi Brut из сортов шардоне, пино и траминер за 619 рублей, белое вино Casa Mosaico из испанского сорта айрен — за 1200 рублей. Оба от Минского завода виноградных вин.

Что касается вина под маркой «Глера Спуманте Экстра Драй», то в магазинах Петербурга нашлось лишь оригинальное итальянское игристое из региона Венето. На своем сайте Минский завод виноградных вин подчеркивает, что его «Глера» «получена из одноименного винограда, выращенного в Молдове».



Другие крупные дистрибуторы пока присматриваются к белорусским винам. Так, в группе Ladoga рассказали, что получают предложения по подобным проектам «Категорично не отмахиваемся от них, но и не спешим принимать», — сказали в компании. Если продукции удастся закрепиться на рынке, то в долгосрочной перспективе для импортеров и дистрибуторов здесь будут продажи только в «нефедеральной» рознице, т.к. федеральные сети при необходимости поставки начнут самостоятельно, считают в Ladoga.

Мнение сомелье

Сомелье, с которыми пообщалась «Фонтанка», признались, что им не доводилось пробовать белорусскую винодельческую продукцию и сказать что-то о ее вкусовых свойствах не могут. Однако мнения о перспективах на российском рынке разделились.

Член российской ассоциации сомелье Андрей Зотов считает, что в случае белорусских вин речь идет не о параллельном импорте брендовой европейской продукции, а скорее о поставке более дешевых виноматериалов, которые затем разливаются по бутылкам в братской республике. «Это не обязательно будет плохо, но нужно попробовать», — отмечает он.



Зато экономическая целесообразность такой схемы явно прослеживается. «Производить вина в Испании, ЮАР и Чили гораздо дешевле, чем у нас. Например, только себестоимость винограда в Крыму 120 рублей за килограмм. В Испании за 1 евро можете купить бутылку кавы (разновидность игристого вина — прим.ред.), а это и производство, и упаковка», — комментирует он.

Но выпускать из иностранного виноматериала российское вино больше нельзя, что сказывается на продажах. «Надпись «Не является вином» все равно пугает потребителя», — отмечает сомелье. При этом полностью перейти на отечественное сырье производители не могут. «В России не так много плодоносящих виноградников, чтобы закрыть потребности рынка», — говорит он.

Везти готовое вино из недружественных стран становится все дороже из-за повышения импортных пошлин, ослабления рубля и усложнения логистики. Сейчас правительство осуждает очередное повышение пошлин с 20 до 25%, ранее сообщал РБК. Также на повестке дня индексация размера базовой ставки (минимальная сумма, которую нужно заплатить при ввозе вина) — с 1,5 до 2 долларов за литр. Если инициатива будет утверждена, то цены на вина из недружественных стран на полках будут начинаться от 1000 рублей, считает Андрей Зотов. А вот у Белоруссии таких высоких пошлин нет.



Более скептично к белорусской продукции настроен винный эксперт Денис Руденко. «Не имеет смысла дегустировать, поскольку белорусского вина как такового не существует», — подчеркивает он. По мнению эксперта, такой товар заинтересует отечественного потребителя, только если будет иметь максимально низкую цену. «Белорусское вино за 700–800 рублей никому не интересно, пока на полке достаточно вин, которые известно откуда происходят», — рассуждает Денис Руденко. В случае производства вина из чужого виноматериала, никогда нельзя быть уверенным в том, откуда реально приехало сырье, говорит эксперт. Зачастую она проходит такой уровень технической обработки, что от изначального сорта не остается ничего. «Только кисленькая водичка с алкоголем», — резюмировал он.

Член российской и международной ассоциации сомелье Элина Денисова рассказала, что готова попробовать белорусские вина. «Не зная органолептических свойств, сложно абстрактно оценивать по критерию цен/качество», — комментирует она. Но даже в этом случае давать советы потребителю сложно.

«Каждый человек выбирает вино, исходя из своего опыта, вкусовых пристрастий, сочетания с кухней», — подчеркивает Элина Денисова. Впрочем, не исключено, что россияне будут приобретать белорусскую продукцию не только их этих соображений. «Например, кого-то удивить или сделать подарок со смыслом», — говорит она.



По данным Росалкогольтабакконтроля, винодельческие предприятия РФ в 2023 году произвели 29,99 млн дал виноградных вин, что на 8,3% меньше, чем год назад. Производство игристых вин снизилось на 12,7% до 14,1 млн дал. При этом, в прошлом году в Россию импортировали 320 млн л тихого и крепленого вина, что на 4,4% больше по сравнению с 2022 годом. По оценкам Luding Group, доля продукции из недружественных стран составила 37%.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

