Бобры оставили следы зубов на Елагином острове

В Петербурге на Елагином острове, похоже, поселились бобры, рассказывает 30 сентября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



На деревьях в ЦПКиО появились свежие погрызы, какие оставляют бобры. Весной здесь видели бобра — возможно, именно он и остался в парке. Вообще же, бобры живут парами, поэтому есть вероятность, что их двое. Возводить хатки им здесь не надо: берега высокие, удобно вырыть нору. Бобры активны в основном ночью, в светлое время суток показываются на глаза редко.



Павел Глазков напоминает, что к бобрам не стоит близко подходить. В случае опасности они могут прыгать и кусаться.

