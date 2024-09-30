Бобры оставили следы зубов на Елагином острове

В Петербурге на Елагином острове, похоже, поселились бобры, рассказывает 30 сентября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
На деревьях в ЦПКиО появились свежие погрызы, какие оставляют бобры. Весной здесь видели бобра — возможно, именно он и остался в парке. Вообще же, бобры живут парами, поэтому есть вероятность, что их двое. Возводить хатки им здесь не надо: берега высокие, удобно вырыть нору. Бобры активны в основном ночью, в светлое время суток показываются на глаза редко.
Павел Глазков напоминает, что к бобрам не стоит близко подходить. В случае опасности они могут прыгать и кусаться.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.