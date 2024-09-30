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Общество Бобры оставили следы зубов на Елагином острове

Бобры оставили следы зубов на Елагином острове

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1 комментарий

В Петербурге на Елагином острове, похоже, поселились бобры, рассказывает 30 сентября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

На деревьях в ЦПКиО появились свежие погрызы, какие оставляют бобры. Весной здесь видели бобра — возможно, именно он и остался в парке. Вообще же, бобры живут парами, поэтому есть вероятность, что их двое. Возводить хатки им здесь не надо: берега высокие, удобно вырыть нору. Бобры активны в основном ночью, в светлое время суток показываются на глаза редко.

Павел Глазков напоминает, что к бобрам не стоит близко подходить. В случае опасности они могут прыгать и кусаться.

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Комментарии
1
276689045
53 минуты
Бобры из Польши эмигрировали?
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