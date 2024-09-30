Выгодно, но небезопасно: в России растет спрос на вызов такси через соцсети



Так, по данным аналитического агентства «Прессиндекс», в Telegram зарегистрировано 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а в соцсети «ВКонтакте» — 3,8 тысяч сообществ. Подобными группами пользуются водители, работающие в сфере нелегально. Низкая стоимость за услуги обусловлена тем, что водители не делятся с агрегатором 20–30% выручки, не платят таксопарку за аренду около половины заработанных денег и не уплачивают налоги.



Подобные сервисы по заказу такси не могут гарантировать пассажирам безопасность. В первую очередь потому, что перевозчики не легализованы, а совершенные поездки нигде не регистрируются.



Для того чтобы сделать эту сторону бизнеса легальной, необходимо ввести транспортное законодательство самозанятых водителей, сообщает президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин. По его словам, сейчас в РФ работает около 2,5 миллионов самозанятых водителей, из которых только 650 тысяч официально зарегистрированы, а у 21 тысячи есть разрешение на работу.

