Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

сев.

 771мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Пробка на Большеохтинском
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Новое в ЕГЭ-2025
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Выгодно, но небезопасно: в России растет спрос на вызов такси через соцсети

Выгодно, но небезопасно: в России растет спрос на вызов такси через соцсети

817
1 комментарий

Ужесточение требований к работе такси в России привело к росту объема серого рынка в интернете. На сегодняшний день в соцсетях существует множество чатов и групп для вызова такси, которые предлагают пассажирам цены минимум вдвое ниже, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 30 сентября.


Так, по данным аналитического агентства «Прессиндекс», в Telegram зарегистрировано 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а в соцсети «ВКонтакте» — 3,8 тысяч сообществ. Подобными группами пользуются водители, работающие в сфере нелегально. Низкая стоимость за услуги обусловлена тем, что водители не делятся с агрегатором 20–30% выручки, не платят таксопарку за аренду около половины заработанных денег и не уплачивают налоги.

Подобные сервисы по заказу такси не могут гарантировать пассажирам безопасность. В первую очередь потому, что перевозчики не легализованы, а совершенные поездки нигде не регистрируются.

Для того чтобы сделать эту сторону бизнеса легальной, необходимо ввести транспортное законодательство самозанятых водителей, сообщает президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин. По его словам, сейчас в РФ работает около 2,5 миллионов самозанятых водителей, из которых только 650 тысяч официально зарегистрированы, а у 21 тысячи есть разрешение на работу.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Антишерсть
17 минут
Рост цен всегда провоцирует расширение серой зоны.
Слава России!
1 минута
в чём проблема блокировать, тем более в ВК?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Новости компаний
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25