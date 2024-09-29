    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    764мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.71eur103.47

    В Тбилиси погибла россиянка под песню «В последний раз»

    3012
    3 комментария

    Туристка из Москвы погибла, когда с подругой шла по вечернему Тбилиси и снимала видео на песню «Веселых ребят» «В последний раз». Девушка внезапно упала в подземный переход, пишет 29 сентября MSK1.RU.

    соцсети

    Туристка не заметила спуск и полетела вниз. Пострадавшую доставили в больницу с переломом основания черепа, позже она скончалась.

    ПоделитьсяПоделиться

    На месте трагедии в Тбилиси появился стихийный мемориал. Люди несут цветы в память о погибшей. По данным СМИ, родители девушки прибыли в Грузию для оформления документов. Сама она жила в Москве и окончила РАНХиГС.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ПогиблаГрузияТбилисиТурист
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close