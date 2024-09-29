В Тбилиси погибла россиянка под песню «В последний раз»

Туристка из Москвы погибла, когда с подругой шла по вечернему Тбилиси и снимала видео на песню «Веселых ребят» «В последний раз». Девушка внезапно упала в подземный переход, пишет 29 сентября MSK1.RU.
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Туристка не заметила спуск и полетела вниз. Пострадавшую доставили в больницу с переломом основания черепа, позже она скончалась.
На месте трагедии в Тбилиси появился стихийный мемориал. Люди несут цветы в память о погибшей. По данным СМИ, родители девушки прибыли в Грузию для оформления документов. Сама она жила в Москве и окончила РАНХиГС.