«Была всегда невероятно добра». Исполнитель роли Гарри Поттера выразил соболезнования в связи со смертью Мэгги Смит

Исполнитель главной роли в серии фильмов о Гарри Поттере, британский актер Дэниел Рэдклифф отдал дань уважения актрисе Маргарет Смит, скончавшейся 27 сентября в возрасте 89 лет. В знаменитой экранизации она сыграла профессора Минерву Макгонагалл.



Актер вспомнил, что впервые встретил Смит на съемочной площадке, когда был девятилетним мальчиком. Тогда он снимался в своем первом фильме — экранизации романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд».



«Я помню, как нервничал, когда первый раз ее увидел, но она меня сразу успокоила. Она была всегда невероятно добра ко мне, мне повезло работать с ней целых 10 лет над фильмами о «Гарри Поттере». Она обладала неистовым интеллектом, восхитительно острым языком, могла одновременно запугивать и очаровывать и была, как вам все скажут, чрезвычайно смешной», — приводит слова Рэдклиффа Variety.



Мужчина назвал Смит легендой и отметил, что он всегда будет счастлив, потому что ему удалось лично поработать с ней. «Спасибо, Мэгги», — добавил он.



Соболезнования в связи со смертью актрисы также выразил Король Великобритании Карл III. «Мы присоединяемся к тем, кто по всему миру с теплом и восхищением вспоминает ее многочисленные великие роли, ее теплоту и остроумие, которым она блистала как на сцене, так и за ее пределами», — цитирует ТАСС заявление монарха.



О смерти Мэгги Смит в пятницу сообщили родственники. Ее самые известные роли — вдовствующая графиня Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон» и профессор Макгонагалл в «Гарри Поттере». Актриса носила титул Дамы-командора Ордена Британской империи (аналог титула «сэр» для мужчин). Чем еще она известна, читайте в материале «Фонтанки».



Пользователи Сети обратили внимание, что Смит ушла из жизни в один день с Майклом Гэмбоном, исполнителем роли профессора Дамблдора в «Гарри Поттере». Актер умер 27 сентября 2023 года.

