Звезда «Гарри Поттера» и «Аббатства Даунтон». Кем была Мэгги Смит?

Актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная по ролям в экранизации книг о волшебнике Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон», умерла на 90-м году жизни в Великобритании. Об этом в пятницу, 27 сентября , стало известно из публикаций британских СМИ.

Семья Смит рассказала, что Мэгги скончалась утром в пятницу. У нее остались два сына и пять внуков. Сыновья поблагодарили персонал Вестминстерской больницы «за заботу и безграничную доброту в ее последние дни». Причины смерти семья не называет.

Актерскую карьеру Маргарет Смит начала в 17 лет. Она сыграла в десятках постановок и фильмов. Актриса получила два «Оскара», пять премий BAFTA, четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса».

