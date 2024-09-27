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    Звезда «Гарри Поттера» и «Аббатства Даунтон». Кем была Мэгги Смит?

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    Фото: Kirsty Wigglesworth/AP/TASS
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    Актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная по ролям в экранизации книг о волшебнике Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон», умерла на 90-м году жизни в Великобритании. Об этом в пятницу, 27 сентября, стало известно из публикаций британских СМИ.

    Семья Смит рассказала, что Мэгги скончалась утром в пятницу. У нее остались два сына и пять внуков. Сыновья поблагодарили персонал Вестминстерской больницы «за заботу и безграничную доброту в ее последние дни». Причины смерти семья не называет.

    Актерскую карьеру Маргарет Смит начала в 17 лет. Она сыграла в десятках постановок и фильмов. Актриса получила два «Оскара», пять премий BAFTA, четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса».

    Свой первый «Оскар» Смит получила за главную в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» 1969 года. Следующую статуэтку — за роль второго плана в ленте 1978 года «Калифорнийский Отель». Три премии «Эмми» Маргарет Смит вручили за роль графини Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон».

    Биография Маргарет Смит

    Мэгги родилась в английском городе Илфорд в 1934 году в семье профессора Оксфорда Натаниэля Смита. Ее мать работала секретарем в Глазго. Маргарет училась в Оксфордском университете на факультете драмы, где у нее состоялся сценический дебют. Свою первую профессиональную роль сыграла в 1952-м в романтической комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». В кино Маргарет Смит играла характерных и строгих персонажей, таких как Минерва Макгонагалл в «Гарри Поттере».

    Признание и успех актрисе принесла роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» 1969 года. В перерывах между съемками Смит играла в театре, ездила по стране со спектаклями. В 1990-м Мэгги возвели в ранг Дамы-командора Ордена Британской империи — аналог рыцарского титула «сэр».

    В 1998 году у британской актрисы диагностировали болезнь Грейвса — аутоиммунное заболевание. Мэгги проходила курс лечения. В 2000-х у нее обнаружили рак груди, в 2009 стало известно, что Маргарет поборола заболевание.

    Международное признание Маргарет Смит получила после роли профессора Минервы Макгонагалл в «Гарри Поттере».

    Фото: Kirsty Wigglesworth/AP/TASS

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