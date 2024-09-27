Звезда «Гарри Поттера» и «Аббатства Даунтон». Кем была Мэгги Смит?

Актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная по ролям в экранизации книг о волшебнике Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон», умерла на 90-м году жизни в Великобритании. Об этом в пятницу,
Семья Смит рассказала, что Мэгги скончалась утром в пятницу. У нее остались два сына и пять внуков. Сыновья поблагодарили персонал Вестминстерской больницы «за заботу и безграничную доброту в ее последние дни». Причины смерти семья не называет.
Актерскую карьеру Маргарет Смит начала в 17 лет. Она сыграла в десятках постановок и фильмов. Актриса получила два «Оскара», пять премий BAFTA, четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса».
Свой первый «Оскар» Смит получила за главную в фильме «Расцвет мисс Джин Броди»
Биография Маргарет Смит
Мэгги родилась в английском городе Илфорд в
Признание и успех актрисе принесла роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди»
В 1998 году у британской актрисы диагностировали болезнь Грейвса — аутоиммунное заболевание. Мэгги проходила курс лечения. В 2000-х у нее обнаружили рак груди, в 2009 стало известно, что Маргарет поборола заболевание.
Международное признание Маргарет Смит получила после роли профессора Минервы Макгонагалл в «Гарри Поттере».