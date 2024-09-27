Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая Макгонагалл в «Гарри Поттере»

Британская актриса Мэгги Смит, известная своими ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла в возрасте
Смит скончалась в больнице. Причины смерти не уточняются.
«[Мэгги Смит] очень закрытый человек, в конце она была с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — сказано в заявлении родственников.
Также сыновья поблагодарили персонал Вестминстерской больницы «за заботу и безграничную доброту в ее последние дни».
Широкую известность Мэгги Смит получила после ролей вдовствующей графини Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон» и профессора Минервы Макгонагалл в «Гарри Поттере».