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    Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая Макгонагалл в «Гарри Поттере»

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    Британская актриса Мэгги Смит, известная своими ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла в возрасте 89 лет. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает телеканал Sky со ссылкой на ее сыновей.

    Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)
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    Смит скончалась в больнице. Причины смерти не уточняются.

    «[Мэгги Смит] очень закрытый человек, в конце она была с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — сказано в заявлении родственников.

    Также сыновья поблагодарили персонал Вестминстерской больницы «за заботу и безграничную доброту в ее последние дни».

    Широкую известность Мэгги Смит получила после ролей вдовствующей графини Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон» и профессора Минервы Макгонагалл в «Гарри Поттере».

    Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

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