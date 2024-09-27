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    Семибалльные пробки заткнули дороги Петербурга уже днем

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    Вечерний час пик еще только намечается на горизонте, а дороги в Петербурге 27 сентября уже «покраснели». Их загруженность превысила обычную на два балла.

    По данным «Яндекс.Пробок», уже в половине пятого часа вечера пробки на петербургских дорогах выросли до семи баллов вместо обычных к этому часу пяти. Необычно плотный затор, в частности, фиксируют на внутреннем кольце КАД: он растянулся на 4,8 километра от Комендантского проспекта до Выборгского шоссе. Уплотнилась кольцевая и на юге города: от Московского до Пулковского шоссе и от Пулковского до вантового моста.

    Из южных магистралей города в пробках также застряли Московское шоссе, особенно в сторону области, и Софийская улица к КАД с обеих сторон. Также уже собралась традиционная пробка на Ивановской улице и прилегающих к ней дорогах, в том числе на проспекте Обуховской Обороны.

    Плотно также в центре Петербурга. В красный и бордовый цвета на картах окрасились Невский проспект, Садовая улица, набережная Фонтанки и Владимирский проспект. Уже плотно на набережных: Арсенальной и Свердловской к югу, Пироговской и Выборгской к северу города.

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