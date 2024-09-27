Семибалльные пробки заткнули дороги Петербурга уже днем

Вечерний час пик еще только намечается на горизонте, а дороги в Петербурге 27 сентября уже «покраснели». Их загруженность превысила обычную на два балла.

По данным «Яндекс.Пробок», уже в половине пятого часа вечера пробки на петербургских дорогах выросли до семи баллов вместо обычных к этому часу пяти. Необычно плотный затор, в частности, фиксируют на внутреннем кольце КАД: он растянулся на 4,8 километра от Комендантского проспекта до Выборгского шоссе. Уплотнилась кольцевая и на юге города: от Московского до Пулковского шоссе и от Пулковского до вантового моста.