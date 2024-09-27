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Общество В Калифорнии извинились перед афроамериканцами за рабство и дискриминацию

В Калифорнии извинились перед афроамериканцами за рабство и дискриминацию

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1 комментарий

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал документ с официальными извинениями перед афроамериканцами за вред, причиненный рабством и расовой дискриминацией, сообщила накануне пресс-служба губернатора.

«Штат Калифорния принимает ответственность за роль, которую она сыграла в продвижении, содействии и разрешении института рабства, а также за его наследие в виде сохраняющегося расового неравенства», — заявил Ньюсом.

По словам губернатора, теперь Калифорния делает шаг вперед в признании большой несправедливости прошлого.

Напомним, ранее президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что США и страны Западной Европы должны выплатить Африке репарации за работорговлю. Он считает, что это поможет восстановить историческую справедливость.

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Комментарии
1
Нейрожаба
15 минут
ты кто в институте рабства ? магистр или бакалавр ? :D
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