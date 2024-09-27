Штаб белых, Маннергейма, а теперь и НАТО. Чем известен финский Миккели

Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе разместят в финском городе Миккели. О начале деятельности штаб-квартиры планируют объявить в ближайшие недели, подтверждает Минобороны Суоми. «Фонтанка» рассказывает, что известно об этом городе с богатой военной историей.



Современность

Миккели расположен на юго-востоке Финляндии в регионе Южное Саво. Расстояние от города до Хельсинки достигает 228 километров, а до Петербурга — 304 километра.









Миккели возник после окончания русско-шведской войны 1809 года и присоединения Финляндии к Российской империи. В 1838 году по приказу императора Николая I был основан город, который в Российской империи был центром Санкт-Михельской губернии, которая просуществовала до 1917 года, когда вошла в губернию Восточная Финляндия.

Площадь населенного пункта составляет 3229,5 квадратных километра, из которых 424,7 квадратных километра относятся к воде. Всего в городе проживает около 80 тысяч человек, из них 71% — финны, 21% — русские и 2% — немцы. Так, Миккели является одним из крупнейших городов в регионе, который в настоящее время активно привлекает к себе туристов.



Здесь путешественникам предлагают заниматься греблей летом, а кататься на лыжах и коньках — зимой. Природа региона остается вневременным развлечением, так как озера привлекательны для путников постоянно. Тем не менее, несмотря на нынешнюю направленность на туризм, раньше Миккели был местом организации военных операций.



Военное прошлое и настоящее

В 1918 году во время гражданской войны в Финляндии в городе Миккели был создан штаб Белой армии. Этот город являлся оплотом белых, хотя часть гарнизона русской армии в этом районе поддерживала красных. Крупное сражение между противоборствующими сторонами произошло в этом населенном пункте рядом с железнодорожной станцией, расположенной примерно в 325 километрах от нынешнего Петербурга.



Во времена Второй мировой войны в одной из школ Миккели располагался главный штаб вооружённых сил Финляндии. Так, все военные операции, которыми руководил известный маршал Карл Густав Маннергейм — в будущем президент Финляндии, координировались именно отсюда. В ответ на это город подвергался сильной бомбежке. И хотя было множество атак, город удалось восстановить быстро, так как в нем отсутствовали высокие сооружения. Архитектурно большая часть довоенного Миккели больше не существует.



В 1944 году Маннергейм стал президентом Финляндии и наградил Миккели Крестом Свободы, который также изображен на гербе города. Наличие штаб-квартиры оставило свой след в городском ландшафте и культурной жизни Миккели. Здесь располагается множество музеев военной тематики, среди которых: Музей пехоты, Музей главной ставки, Центр связи «Локки» и вагон Маннергейма, который использовался в качестве командного пункта во время войны, а также был местом встречи маршала Финляндии с Гитлером в 1942 году.



Сегодня в городе Миккели находится штаб армии Финляндии, а вскоре появится и штаб сухопутных войск Североатлантического альянса, который начнет руководить операциями и обучением одной из бригад НАТО численностью примерно в 4000–5000 солдат. К бригаде альянса присоединятся также шведские и норвежские солдаты для защиты Финляндии.



В феврале 2023 года заместитель командующего штабом НАТО в Норфолке британский контр-адмирал Тим Генри посещал Миккели, чтобы подготовиться к созданию штаба.



«Мы хотим послать россиянам прямой сигнал и публично. Позиция альянса предельно ясна: Россия представляет угрозу евроатлантическому региону», — подчеркнул Генри.



Ранее «Фонтанка» писала, что штаб в Миккели будет функционировать круглосуточно в режиме повышенной готовности и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. В мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе.



В начале марта избранный президент Финляндии Александр Стубб во время визита в Норвегию и знакомства с военными учениями НАТО заявил, что они посылают России сигнал о том, что альянс сможет ответить на возможное нападение.



После начала СВО на Украине Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м участником альянса, Швеция — 32-м. 3 апреля стало известно о том, что Финляндия подписала соглашение о военной и политической поддержке Украины на 10 лет.