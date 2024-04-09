В Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО в 140 километрах от границы с Россией

В городе Миккели, где сейчас находится штаб армии Финляндии, появится штаб сухопутных войск Североатлантического альянса. Город расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией, пишет газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама.
Грам пояснил, что штаб будет функционировать круглосуточно в режиме повышенной готовности и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. В мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе.
Ранее сообщалось, что в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО США планируют создание в арктической части Европы крупного склада вооружения, который расположится в Финляндии, Швеции или Норвегии.
В начале марта избранный президент Финляндии Александр Стубб во время визита в Норвегию и знакомства с военными учениями НАТО заявил, что они посылают России сигнал о том, что альянс сможет ответить на возможное нападение.
После начала спецоперации Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м участником альянса, Швеция — 32-м. 3 апреля стало известно о том, что Финляндия подписала соглашение о военной и политической поддержке Украины на 10 лет.