В Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО в 140 километрах от границы с Россией

В городе Миккели, где сейчас находится штаб армии Финляндии, появится штаб сухопутных войск Североатлантического альянса. Город расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией, пишет газета IltaLehti со ссылкой на министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама.



Грам пояснил, что штаб будет функционировать круглосуточно в режиме повышенной готовности и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. В мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе.

