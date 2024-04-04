США планируют разместить в одной из скандинавских стран крупный склад оружия

В связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО США планируют создание в арктической части Европы крупного склада вооружения. Об этом сообщает Helsingin Sanomat в четверг, 4 апреля.
Склад расположится в Финляндии, Швеции или Норвегии. По словам заместителя командующего Управлением материально-технического обеспечения армии США генерал-лейтенанта Кристофера Мохана, рост числа членов НАТО меняет обстановку в области безопасности, и альянс думает, какие боеприпасы и оружие лучше всего хранить на севере, какие — в арктическом регионе.
По данным издания, войска США по всему миру имеют зоны армейского предварительного размещения своих запасов. В том числе армия США имеет два склада в Германии, по одному в Нидерландах, Бельгии, Польше. Кроме того, арсенал вооружения имеется в Италии.
Как отмечает командующий оборонительными силами генерал-лейтенант Янне Яаккола, в настоящее время Финляндия не испытывает особой военной угрозы со стороны России. Он выразил уверенность, что в нынешних условиях Россия вряд ли захочет испытывать пятую статью НАТО, передает Yle.
В начале марта избранный президент Финляндии Александр Стубб во время визита в Норвегию и знакомства с военными учениями НАТО заявил, что они посылают России сигнал о том, что альянс сможет ответить на возможное нападение.