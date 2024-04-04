США планируют разместить в одной из скандинавских стран крупный склад оружия

В связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО США планируют создание в арктической части Европы крупного склада вооружения. Об этом сообщает Helsingin Sanomat в четверг, 4 апреля.

Склад расположится в Финляндии, Швеции или Норвегии. По словам заместителя командующего Управлением материально-технического обеспечения армии США генерал-лейтенанта Кристофера Мохана, рост числа членов НАТО меняет обстановку в области безопасности, и альянс думает, какие боеприпасы и оружие лучше всего хранить на севере, какие — в арктическом регионе.