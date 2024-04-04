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    США планируют разместить в одной из скандинавских стран крупный склад оружия

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    17 комментариев

    В связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО США планируют создание в арктической части Европы крупного склада вооружения. Об этом сообщает Helsingin Sanomat в четверг, 4 апреля.

    Склад расположится в Финляндии, Швеции или Норвегии. По словам заместителя командующего Управлением материально-технического обеспечения армии США генерал-лейтенанта Кристофера Мохана, рост числа членов НАТО меняет обстановку в области безопасности, и альянс думает, какие боеприпасы и оружие лучше всего хранить на севере, какие — в арктическом регионе.

    По данным издания, войска США по всему миру имеют зоны армейского предварительного размещения своих запасов. В том числе армия США имеет два склада в Германии, по одному в Нидерландах, Бельгии, Польше. Кроме того, арсенал вооружения имеется в Италии.

    Как отмечает командующий оборонительными силами генерал-лейтенант Янне Яаккола, в настоящее время Финляндия не испытывает особой военной угрозы со стороны России. Он выразил уверенность, что в нынешних условиях Россия вряд ли захочет испытывать пятую статью НАТО, передает Yle.

    В начале марта избранный президент Финляндии Александр Стубб во время визита в Норвегию и знакомства с военными учениями НАТО заявил, что они посылают России сигнал о том, что альянс сможет ответить на возможное нападение.

    После начала спецоперации Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м участником альянса, Швеция — 32-м. 3 апреля стало известно о том, что Финляндия подписала соглашение о военной и политической поддержке Украины на 10 лет.

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    Комментарии 17

    26078660104 Апр 2024 в 14:00
    Даже фонтань предупредили !
    +1−0
    Гость04 Апр 2024 в 13:56
    А вот помню,раньше хорошо было,ездили туда,сюда,джинсы,жвачка,голые бабы.
    +0−1
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