Циклон «Констанция» принес дожди и ветер в Петербург. Подробный прогноз на выходные

Сегодняшний день в Петербурге даст старт периоду циклонической погоды, сопровождаемой дождями, порывистом ветром и значительным похолоданием. Причиной этому станет циклонический вихрь, названный немецкими метеорологами «Констанция». Его центр сегодня будет находиться над южными районами Финляндии, а к воскресенью уйдёт в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает «Фонтанке» 27 сентября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня , в пятницу , в городе облачно, временами дожди. Днём ожидается +16…+18 °С. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, с порывами до 11–16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В субботу облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +12…+14 °С, днём — +14…+16 °С. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, ночью и утром с порывами до 11–16 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.