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Город Циклон «Констанция» принес дожди и ветер в Петербург. Подробный прогноз на выходные

Циклон «Констанция» принес дожди и ветер в Петербург. Подробный прогноз на выходные

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6 комментариев

Сегодняшний день в Петербурге даст старт периоду циклонической погоды, сопровождаемой дождями, порывистом ветром и значительным похолоданием. Причиной этому станет циклонический вихрь, названный немецкими метеорологами «Констанция». Его центр сегодня будет находиться над южными районами Финляндии, а к воскресенью уйдёт в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает «Фонтанке» 27 сентября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, в городе облачно, временами дожди. Днём ожидается +16…+18 °С. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, с порывами до 11–16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В субботу облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +12…+14 °С, днём — +14…+16 °С. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, ночью и утром с порывами до 11–16 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье также облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +8…+10 °С, днём — +11…+13 °С. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

По предварительному прогнозу, новая неделя в Петербурге начнётся с влияния скандинавского антициклона. Облаков в небе станет меньше, прекратятся дожди, а температура ожидается на уровне климатической нормы первых дней октября, днём термометры покажут +11…+13 °С.

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Комментарии
6
Ivanov_I_I
2 часа
Конста-а-а-анция
266065285
1 час
Сентябрь конечно совсем не местный получился. Среднемесячная T выше нормы на 4.9 градуса, осадков выпало 9% от нормы.
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