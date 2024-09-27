Охлаждаемся. Циклон накрыл Петербург, возможны грозы

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 сентября в городе облачно с прояснениями, дождь, местами небольшой, ветер умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха составит 16–18 градусов.

Сегодня регион будет ощущать влияние юго-восточной периферии североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над южными районами Финляндии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, временами дожди, возможны локальные грозы. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

