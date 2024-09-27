Банки заблокировали 30 тыс. счетов в первый день работы закона против мошеннических переводов

Российские банки заблокировали 30 тыс. подозрительных счетов в первый день работы нового закона, направленного против деятельности дропов - людей, представляющих свои счета для мошеннических операций. Об этом на XXI Международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР) рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.



«На момент вступления в силу закона наши финансовые организации по нашей информации, которую нам направили, одномоментно отключили порядка 30 тыс. реквизитов», — цитирует его РБК.