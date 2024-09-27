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    Банки заблокировали 30 тыс. счетов в первый день работы закона против мошеннических переводов

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    Российские банки заблокировали 30 тыс. подозрительных счетов в первый день работы нового закона, направленного против деятельности дропов - людей, представляющих свои счета для мошеннических операций. Об этом на XXI Международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР) рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

    «На момент вступления в силу закона наши финансовые организации по нашей информации, которую нам направили, одномоментно отключили порядка 30 тыс. реквизитов», — цитирует его РБК.

    Всего, по данным ЦБ, системно значимые банки ежедневно замораживают более 20 тыс. переводов в связи с поступлением информации о подозрительных счетах.

    Указанный закон вступил в силу 25 июля 2024 года. Он предусматривает введение двухдневного периода охлаждения для операций, которые осуществляются на счета, ранее попавшие в специальную базу данных ЦБ. Если банк допустит перевод на такой счет, пока действует период охлаждения, и деньги утекут к мошенникам, он будет обязан вернуть похищенную сумму. Если клиент спустя два дня все равно захочет провести операцию, банк должен будет выполнить требование в любом случае.

    Счета, попавшие в базу данных ЦБ, могут быть заблокированы, а доказать, что они находятся там по ошибке - непросто. Подробнее о нововведении читайте в материале «Фонтанки».

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