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Происшествия В Мариуполе пятерых детей ранило взрывчаткой

В Мариуполе пятерых детей ранило взрывчаткой

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1 комментарий

Пятеро детей пострадали в Мариуполе от неаккуратного обращения с найденным взрывоопасным предметом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 26 сентября у себя в телеграм-канале.

Пострадали три девочки 10–13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Три ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии, двое — в среднем.

Также среди пострадавших — шестеро сотрудников регионального МЧС, работавших на ликвидации пожара после обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Ранее Пушилин рассказывал о трех погибших в результате обстрела поселка Новотроицкое в ДНР. Тогда ВСУ атаковали производственный участок и использовали ракеты HIMARS.

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Комментарии
1
Ипсилон Ц
1 час
потому что они не были пристёгнуты ремнём безопасности средства автотранспорта
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