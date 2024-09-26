В Мариуполе пятерых детей ранило взрывчаткой

Пятеро детей пострадали в Мариуполе от неаккуратного обращения с найденным взрывоопасным предметом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 26 сентября у себя в телеграм-канале.

Пострадали три девочки 10–13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Три ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии, двое — в среднем.

Также среди пострадавших — шестеро сотрудников регионального МЧС, работавших на ликвидации пожара после обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Ранее Пушилин рассказывал о трех погибших в результате обстрела поселка Новотроицкое в ДНР. Тогда ВСУ атаковали производственный участок и использовали ракеты HIMARS.

