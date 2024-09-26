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Происшествия В Казани мужчина пытался поджечь здание мэрии огненным коктейлем

В Казани мужчина пытался поджечь здание мэрии огненным коктейлем

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Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу мужчину, обвиняемого в попытке поджога здания мэрии, сообщает 26 сентября пресс-служба суда. По данным следствия, на преступление он пошел вечером 24 сентября.

Сообщается, что мужчина подошел к входной двери здания и попытался совершить поджог. С собой он принес горючую жидкость. Но реализовать задуманное до конца житель города не смог «по не зависящим от него обстоятельствам».

В итоге мужчину 1978 года рождения задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, «Фонтанка» писала о том, что сотрудники ФСБ задержали шестерых россиян, которых подозревают в причастности к терактам на объектах связи. Среди них есть и трое несовершеннолетних.

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Комментарии
1
Ипсилон Ц
51 минута
что нго сподвиго
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