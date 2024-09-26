В Казани мужчина пытался поджечь здание мэрии огненным коктейлем

Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу мужчину, обвиняемого в попытке поджога здания мэрии, сообщает 26 сентября пресс-служба суда. По данным следствия, на преступление он пошел вечером 24 сентября.

Сообщается, что мужчина подошел к входной двери здания и попытался совершить поджог. С собой он принес горючую жидкость. Но реализовать задуманное до конца житель города не смог «по не зависящим от него обстоятельствам».