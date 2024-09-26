В Казани мужчина пытался поджечь здание мэрии огненным коктейлем

Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу мужчину, обвиняемого в попытке поджога здания мэрии, сообщает 26 сентября пресс-служба суда. По данным следствия, на преступление он пошел вечером 24 сентября.
Сообщается, что мужчина подошел к входной двери здания и попытался совершить поджог. С собой он принес горючую жидкость. Но реализовать задуманное до конца житель города не смог «по не зависящим от него обстоятельствам».
В итоге мужчину 1978 года рождения задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Напомним, «Фонтанка» писала о том, что сотрудники ФСБ задержали шестерых россиян, которых подозревают в причастности к терактам на объектах связи. Среди них есть и трое несовершеннолетних.
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