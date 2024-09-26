NBC: в дом мэра Нью-Йорка нагрянуло ФБР с обысками. Адамса уже просят уйти в отставку «ради блага города»

Обыски были проведены в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Сотрудники ФБР приехали в официальную резиденцию Адамса — особняк «Грейси». Мэру города собираются предъявить ряд обвинений по уголовному делу. Предположительно, они будут связаны с коррупцией. Об этом 26 сентября сообщает NBC.



Что конкретно вменяется мэру Нью-Йорка — пока неизвестно. NBC со ссылкой на источники уточняет, что Адамс якобы может быть причастен к получению незаконных взносов от властей Турции во время своей предвыборной кампании, прошедшей в 2021 году.



Эрик Адамс получил многочисленные сообщения с призывами уйти в отставку. По этому поводу, в том числе, высказалась одна из кандидаток на пост мэра в 2021 году. По ее мнению, Адамс должен покинуть свою должность «ради блага города».



Эрик Адамс, в свою очередь, отрицает любые обвинения, которые ему могут быть предъявлены. «Я невиновен, и я буду бороться с этим всеми силами и духом», — сказал мэр Нью-Йорка.

