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Общество Госдума одобрила законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение детей в преступления

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение детей в преступления

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение детей в совершение преступлений, сообщает 26 сентября РИА Новости.

Согласно законопроекту, ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий может подразумевать лишение свободы на срок до шести лет (в том случае, если это происходит по интернету или с помощью других информационно-телекоммуникационных сетей).

Уголовная ответственность может быть ужесточена, если в преступление вовлекли ребенка, который не достиг 14-летнего возраста. В таком случае речь идет о лишении свободы на срок до семи лет. Аналогичное наказание может ожидать человека, который вовлек в преступление двух и более детей.

Напомним, «Фонтанка» писала о том, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ограничит публикацию в соцсетях и СМИ информации о преступлениях, которые совершают дети и подростки.

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