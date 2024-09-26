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Власть Общество Вице-спикер Госдумы предложил ограничить новости о детских преступлениях

Вице-спикер Госдумы предложил ограничить новости о детских преступлениях

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13 комментариев

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил Роскомнадзору ограничить публикацию в соцсетях и СМИ информации о преступлениях, совершенных детьми и подростками. Одна из целей — профилактика нападений на школы. Об этом 26 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение.

Нападения учеников в своих школах, по мнению Чернышова, чаще всего имеют две причины: тяжелые социальные обстоятельства и желание прославиться. Чтобы разорвать этот круг, когда преступления порождают последователей, важно очистить информационное поле в этой области. СМИ не должны рассказывать подробности и показывать фотографии и видео. Такие меры, по прогнозу Чернышова, лишат потенциальных подражателей мотива прославиться и высказаться через шутинг.

«Новостные сообщения о таких происшествиях не должны содержать упоминание имени подозреваемых и обвиняемых, орудия преступления, точного местоположения, характеристики предполагаемого злоумышленника, любой личной информации и персональных данных, комментариев свидетелей, друзей, близких жертв или самого преступника», — сказано в документе.

Сейчас выгоду от публикации таких новостей получают только владельцы информационных ресурсов. Они, как говорится в публикации, «наращивают посещаемость за счет препарирования трагедий детей на глазах у миллионов читателей».

«Принятие мер позволит оградить молодое поколение от деструктивного информационного влияния и защитить их психику, а также их самих от необдуманных действий, способных привести к непоправимым последствиям», — отметил вице-спикер Госдумы.

Нападения учеников в школах происходят регулярно. Одна из самых громких трагедий случилась 11 мая 2021 года в Казани, когда Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175. Погибли две учительницы и семеро школьников, 23 человека пострадали. После этого Минпросвещения РФ предложило приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям.

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Комментарии
13
Snow*
42 минуты
таки есть же хорошо себя зарекомендовавшая советская практика - писать о надоях, удоях, победах и освоении. Все жили в двух реальностях, газетно-телевизионной и обычной за окном. И ведь как все было чинно-благородно, пока почему-то не накрылось медным тазом. Причем сразу за окном.
ДЕД
42 минуты
Конечно! Газета " Правда". Труженики села в поле, рабочие у станка, победы, величие и ни каких гвоздей... Где-то это уже было и плохо кончилось!
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