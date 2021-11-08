В России нападения на школы могут приравнять к терроризму

«Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту», – сказала она на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совфеде (цитата по ТАСС ).

Минпросвещения РФ предложило приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. Об этом 8 ноября заявила директор ведомственного департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. Жертвами нападения стали девять человек — две учительницы и семеро школьников, еще 23 пострадали. Злоумышленника задержали и отправили в СИЗО.

Еще один резонансный случай произошел 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по людям. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Суд арестовал стрелка на два месяца.



Также участились случаи угроз школам шутингом. Подобное происходило как в Петербурге, так и в других регионах России.

