На Чукотке задержали подростка, который обещал шутинг в двух школах. У него изъяли пневматическое ружье

Мэрия Анадыря сообщает, что благодаря бдительности школьников сотрудники МВД и ФСБ нашли и задержали парня, в мессенджере обещавшего двум школам, в которых учился, прийти с оружием и всех перестрелять.



Как пишет мэрия 15 октября, сообщение появилось в группах WhatsApp учащихся школы на улице Мира в Анадыре 13 октября. Бывший ученик угрожал устроить в образовательном учреждении массовое убийство бывших одноклассников.



О появившемся посте школьники сообщили руководству школы, а те в свою очередь обратились в правоохранительные органы. В тот же день сотрудники полиции и ФСБ региона задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам. В ходе опроса он уверял, что написал о возможном шутинге просто из хулиганских побуждений.

