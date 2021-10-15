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На Чукотке задержали подростка, который обещал шутинг в двух школах. У него изъяли пневматическое ружье

В Анадыре задержали подростка, который обещал устроить массовые убийства в школах

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Мэрия Анадыря сообщает, что благодаря бдительности школьников сотрудники МВД и ФСБ нашли и задержали парня, в мессенджере обещавшего двум школам, в которых учился, прийти с оружием и всех перестрелять.

Как пишет мэрия 15 октября, сообщение появилось в группах WhatsApp учащихся школы на улице Мира в Анадыре 13 октября. Бывший ученик угрожал устроить в образовательном учреждении массовое убийство бывших одноклассников.

О появившемся посте школьники сообщили руководству школы, а те в свою очередь обратились в правоохранительные органы. В тот же день сотрудники полиции и ФСБ региона задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам. В ходе опроса он уверял, что написал о возможном шутинге просто из хулиганских побуждений.

При этом в ходе обыска дома у парня нашли пневматическое оружие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

VKuser49193372
А у его папаши-чукчи не посмотрели какое ружье есть? Он, может, типа охотник
VKuser188688999
Кто такой шутинг . это не олень северный проваливший еге ? Пишите по русски .. я чукотской язык не понимаю !
SU LUX INN
система даже Юлизких и одноклассников Заставляет стучать на Ребенка! это не что иное, как Новый 27-й!
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