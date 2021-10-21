Самый тихий ученик. В Петербурге ищут «колумбайнера», анонсировавшего расстрел гимназии

Переписка из школьного чата занимает полицию и следователей в Петербурге. Аноним заявил, что рассчитывает выйти из экзистенциального кризиса, повторив в гимназии сценарий шутинга в Перми и Казани.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 октября, накануне за час до полуночи в службу 112 позвонил мужчина с просьбой обратить внимание на угрозы в закрытом чате учеников Павловской гимназии, расположенной на улице Восстания. Поволноваться заставило сообщение с анонсом массового убийства.
Планами на четверг поделился аноним. Мир ему надоел, сценарий ухода расписан. Автор заявил, что 21-го числа навестит школу с оружием, целью намечен один из классов. «Сначала охранник, потом вы, — написал он и добавил немного о себе: — Самый тихий мальчик».
Цепочка сообщений, похоже, не вызвала всеобщей паники среди прочитавших, но одного из них не оставила равнодушным. Об угрозе приёмному отцу рассказал старшеклассник, свои слова подтвердил скринами из чата.
Полицейские проводят проверку, материалы изучают в Следственном комитете.