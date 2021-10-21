Самый тихий ученик. В Петербурге ищут «колумбайнера», анонсировавшего расстрел гимназии

Переписка из школьного чата занимает полицию и следователей в Петербурге. Аноним заявил, что рассчитывает выйти из экзистенциального кризиса, повторив в гимназии сценарий шутинга в Перми и Казани.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 октября, накануне за час до полуночи в службу 112 позвонил мужчина с просьбой обратить внимание на угрозы в закрытом чате учеников Павловской гимназии, расположенной на улице Восстания. Поволноваться заставило сообщение с анонсом массового убийства.

