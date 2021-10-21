FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Самый тихий ученик. В Петербурге ищут «колумбайнера», анонсировавшего расстрел гимназии

Аноним в школьном чате пообещал устроить стрельбу в гимназии в центре Петербурга

1
Печать

Переписка из школьного чата занимает полицию и следователей в Петербурге. Аноним заявил, что рассчитывает выйти из экзистенциального кризиса, повторив в гимназии сценарий шутинга в Перми и Казани.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 октября, накануне за час до полуночи в службу 112 позвонил мужчина с просьбой обратить внимание на угрозы в закрытом чате учеников Павловской гимназии, расположенной на улице Восстания. Поволноваться заставило сообщение с анонсом массового убийства.

Планами на четверг поделился аноним. Мир ему надоел, сценарий ухода расписан. Автор заявил, что 21-го числа навестит школу с оружием, целью намечен один из классов. «Сначала охранник, потом вы, — написал он и добавил немного о себе: — Самый тихий мальчик».

Цепочка сообщений, похоже, не вызвала всеобщей паники среди прочитавших, но одного из них не оставила равнодушным. Об угрозе приёмному отцу рассказал старшеклассник, свои слова подтвердил скринами из чата.

Полицейские проводят проверку, материалы изучают в Следственном комитете.

Утром 11 мая с оружием в казанскую гимназию зашёл 19-летний Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек, более двадцати пострадали. Галявиев был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». В сентябре Галявиева этапировали в СИЗО «Кресты» в Петербурге для проведения дополнительных экспертиз.

20 сентября людей в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета расстреливал 18-летний молодой человек. Погибли шестеро, десятки ранены. Стрелка — студента Тимура Бекмансурова — задержали со стрельбой. Он прооперирован и арестован в больнице. Мать юноши рассказала, что он малообщителен и не любит людей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Владислав М
А что делал взрослый мужчина "за час до полуночи ... в закрытом чате учеников Павловской гимназии"? И зачем он вообще в этом детском чате регистрировался?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний