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Пермского студента, устроившего шутинг в университете, арестовали. Суд провел заседание в больнице

Пермский суд арестовал на два месяца Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете

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Дзержинский районный суд Перми провел выездное заседание в краевой больнице, где сейчас в палате под присмотром полиции находится студент, устроивший стрельбу в родном вузе.

Как сообщает издание 59.ru, на заседании представитель следственного комитета сообщил, что Бекмансуров признал свою вину. Так как совершенное им преступление относится к особо тяжким, то он просил отправить студента под арест.

Сам обвиняемый не был против ареста.

Суд ходатайство следствия удовлетворил. Под стражей Бекмансуров будет находиться до 13 декабря.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. Погибли не менее шести человек, несколько десятков пострадали. СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112. Нападавшего задержал сотрудник ДПС. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей.

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Комментарии (5)

mikkola2008
А можно писать по русски. Не шутинг, а стрельба. Как заколебали уже.
Suricata
не менее 6 человек. Т.е точное число погибших не известно до сих пор? Фонтанка копировать вставить практикует?)
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