Пермского студента, устроившего шутинг в университете, арестовали. Суд провел заседание в больнице

Дзержинский районный суд Перми провел выездное заседание в краевой больнице, где сейчас в палате под присмотром полиции находится студент, устроивший стрельбу в родном вузе.



Как сообщает издание 59.ru, на заседании представитель следственного комитета сообщил, что Бекмансуров признал свою вину. Так как совершенное им преступление относится к особо тяжким, то он просил отправить студента под арест.



Сам обвиняемый не был против ареста.



Суд ходатайство следствия удовлетворил. Под стражей Бекмансуров будет находиться до 13 декабря.

