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Общество Суд заочно приговорил Алексея Панина к 6 годам колонии по делу о призывах к терроризму

Суд заочно приговорил Алексея Панина к 6 годам колонии по делу о призывах к терроризму

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5 комментариев

Актер Алексей Панин 26 сентября был заочно приговорен к 6 годам в колонии общего режима за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Московской прокуратуры.

Согласно заявлению ведомства, Панин «был признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет». Вердикт вынес Второй западный окружной военный суд, который также запретил Панину 3 года администрировать интернет-ресурсы.

«Установлено, что в октябре 2022 года Панин, будучи за пределами России, разместил в своем канале в одном из мессенджеров текстовые записи, доступные неограниченному кругу лиц, оправдывающие терроризм», — говорится в сообщении прокуратуры. Что это были за «текстовые записи» и какие именно террористические действия положительно оценивал Панин, не уточняется.

Уточняется, что уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске, а приговор еще в законную силу не вступил.

Ранее Росфинмониторинг внес Панина в реестр экстремистов и террористов.

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Комментарии
9
Карабас Барабас
13 минут
Панин конечно кадр ещё тот... но, "какие именно террористические действия положительно оценивал Панин, не уточняется". Видимо, озвучивать ахинею стрёмно, и так все ржут над "правосудием".
Dmitry_SPB_
17 минут
Врядли его это испугает, он давно уехал, и скорее всего не собирался возвращаться
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