Суд заочно приговорил Алексея Панина к 6 годам колонии по делу о призывах к терроризму

Актер Алексей Панин 26 сентября был заочно приговорен к 6 годам в колонии общего режима за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Московской прокуратуры.

Согласно заявлению ведомства, Панин «был признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет». Вердикт вынес Второй западный окружной военный суд, который также запретил Панину 3 года администрировать интернет-ресурсы.

«Установлено, что в октябре 2022 года Панин, будучи за пределами России, разместил в своем канале в одном из мессенджеров текстовые записи, доступные неограниченному кругу лиц, оправдывающие терроризм», — говорится в сообщении прокуратуры. Что это были за «текстовые записи» и какие именно террористические действия положительно оценивал Панин, не уточняется.



Уточняется, что уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске, а приговор еще в законную силу не вступил.

Ранее Росфинмониторинг внес Панина в реестр экстремистов и террористов.