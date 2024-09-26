В Петербурге придумали солнечные электростанции, которые можно настроить под разный климат

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» совместно с коллегами из Нигерии, Саудовской Аравии и ОАЭ разработали технологию для повышения эффективности солнечных электростанций с учётом климатических особенностей, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».



Международная команда создала 12 трёхмерных моделей фототермоэлектрической установки, которая преобразует солнечный свет и тепло в электричество. Модели различаются по интенсивности теплового потока и другим параметрам. Реальные климатические данные из Юго-Восточной Нигерии позволили исследователям точно имитировать погодные условия, что помогло определить с помощью цифрового двойника наиболее подходящую модель конкретно для этой области африканской страны. Эффективность солнечных станций с ее использованием должна вырасти на 12,33 %.



Кроме того, исследователи проанализировали эффективность различных примесей в жидкостях для терморегулирования установок. Графен показал лучшие результаты, улучшив общую производительность системы. Оптимальной была признана скорость потока в 2 метра в секунду для циркуляции графеновой жидкости.

