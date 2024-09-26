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    МЧС: ветер в Петербурге будет бушевать еще сутки

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    ГУ МЧС по Петербургу в четверг, 26 сентября, предупреждает о грядущем ухудшении погодных условий. В городе продолжит дуть сильный ветер.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в последний день рабочей недели порывы стихии местами будут достигать 15 метров в секунду.

    Аналогичное предупреждение действует и сегодня. При этом в городе сохраняется теплая погода, днем столбики термометров будут варьироваться от 18 до 20 градусов. Не обойдется без кратковременных дождей.

    Следующие два дня ожидаются от 15 до 18 градусов, местами осадки. Причём суббота будет более холодной и дождливой.

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