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Город МЧС: готовьтесь к ухудшению погоды 26 сентября

МЧС: готовьтесь к ухудшению погоды 26 сентября

8 670
5 комментариев

МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий в предстоящие сутки.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 26 сентября, в городе заметно усилится ветер — порывы стихии будут достигать 15 метров в секунду.

Пока же погода в Петербурге идет на новый рекорд. Сегодня, 25 сентября, воздух может прогреться до 23 градусов, побив показатели этого дня в 1925 году, когда столбики термометров достигли 22,6 градуса. Ближе к вечеру город накроет кратковременный дождь. Завтра тоже будет тепло, максимальная температура до плюс 20, и тоже с кратковременными дождями.

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Комментарии
5
Была надежда, но его уговорили.
2 часа
Хуже погоды у нас больше ничего нет?
282408812
2 часа
Опять хочет настроение испортить на выходные, уже со среды!(
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