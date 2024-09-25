МЧС: готовьтесь к ухудшению погоды 26 сентября

МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий в предстоящие сутки.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 26 сентября, в городе заметно усилится ветер — порывы стихии будут достигать 15 метров в секунду.

Пока же погода в Петербурге идет на новый рекорд. Сегодня, 25 сентября, воздух может прогреться до 23 градусов, побив показатели этого дня в 1925 году, когда столбики термометров достигли 22,6 градуса. Ближе к вечеру город накроет кратковременный дождь. Завтра тоже будет тепло, максимальная температура до плюс 20, и тоже с кратковременными дождями.