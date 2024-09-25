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    Погода в Петербурге идёт на рекорд. А изменит ситуацию следующий циклон — из Англии

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Температура воздуха в Петербурге 25 сентября ожидается на уровне 21–23 градусов. Эти цифры, как сообщает главный синоптик города Александр Колесов, даже выше того экстремума, который он упоминал ранее.

    «25 сентября в 1925 году температура воздуха днем повысилась в городе до +22,6 гр. Сегодня есть все условия достичь и +23 гр., так что давайте подождём немного и узнаем точное значение максимума дня», — пишет Колесов.

    По данным СЗ УГМС, около полудня в Петербурге плюс 20 градусов.

    Новое потепление обеспечили циклоны с запада, поясняет синоптик. Южный ветер принес к нам тёплую воздушную массу, и вчера температура в городе превысила 19 градусов. Сегодня будет самый тёплый день на этой неделе. Только ближе к вечеру ожидается кратковременный дождь, поскольку приближается атмосферный фронт. По этой же причине понижается атмосферное давление, оно уже ниже нормы.

    «Циклон расположен над югом Скандинавии, сегодня мы попадаем в его теплый сектор, а в первой половине дня еще и солнечный», — отмечает синоптик.

    Завтра будет тоже тепло, максимальная температура до плюс 20, и тоже с кратковременными дождями. А в пятницу до нас доберётся новый циклон, идущий от Англии, и принесёт более сильные осадки.

    «Надеюсь, уже ничего не помешает их приходу. Температура воздуха с приходом дождей начнет постепенно понижаться», — отмечает Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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