Погода в Петербурге идёт на рекорд. А изменит ситуацию следующий циклон — из Англии

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Температура воздуха в Петербурге 25 сентября ожидается на уровне 21–23 градусов . Эти цифры, как сообщает главный синоптик города Александр Колесов, даже выше того экстремума, который он упоминал ранее. «25 сентября в 1925 году температура воздуха днем повысилась в городе до +22,6 гр . Сегодня есть все условия достичь и +23 гр. , так что давайте подождём немного и узнаем точное значение максимума дня», — пишет Колесов.

По данным СЗ УГМС, около полудня в Петербурге плюс 20 градусов .

Новое потепление обеспечили циклоны с запада, поясняет синоптик. Южный ветер принес к нам тёплую воздушную массу, и вчера температура в городе превысила 19 градусов . Сегодня будет самый тёплый день на этой неделе. Только ближе к вечеру ожидается кратковременный дождь, поскольку приближается атмосферный фронт. По этой же причине понижается атмосферное давление, оно уже ниже нормы. «Циклон расположен над югом Скандинавии, сегодня мы попадаем в его теплый сектор, а в первой половине дня еще и солнечный», — отмечает синоптик.



Завтра будет тоже тепло, максимальная температура до плюс 20, и тоже с кратковременными дождями. А в пятницу до нас доберётся новый циклон, идущий от Англии, и принесёт более сильные осадки. «Надеюсь, уже ничего не помешает их приходу. Температура воздуха с приходом дождей начнет постепенно понижаться», — отмечает Колесов.

