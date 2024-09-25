Погода в Петербурге идёт на рекорд. А изменит ситуацию следующий циклон — из Англии

Температура воздуха в Петербурге 25 сентября ожидается на уровне
«25 сентября в 1925 году температура воздуха днем повысилась в городе до
По данным СЗ УГМС, около полудня в Петербурге плюс
Новое потепление обеспечили циклоны с запада, поясняет синоптик. Южный ветер принес к нам тёплую воздушную массу, и вчера температура в городе превысила
«Циклон расположен над югом Скандинавии, сегодня мы попадаем в его теплый сектор, а в первой половине дня еще и солнечный», — отмечает синоптик.
Завтра будет тоже тепло, максимальная температура до плюс 20, и тоже с кратковременными дождями. А в пятницу до нас доберётся новый циклон, идущий от Англии, и принесёт более сильные осадки.
«Надеюсь, уже ничего не помешает их приходу. Температура воздуха с приходом дождей начнет постепенно понижаться», — отмечает Колесов.