Японец, который провел 46 лет в камере смертников, оправдан

В Японии 26 сентября суд оправдал
Сотни людей собрались в четверг у здания окружного суда, сторонники Хакамады держали плакаты с требованием оправдать его. Сам Хакамада не присутствовал на заседании из-за ухудшения физического и психического здоровья. Его представляла его сестра,
Хакамада постоянно заявлял о своей невиновности и говорил, что следователи заставили его признаться. В то же время его адвокаты утверждали, что полиция сфабриковала доказательства. Одной из главных улик обвинения была найденная через год после преступления одежда, предположительно, принадлежавшая убийце. Однако, как показал анализ ДНК, следы крови на ней не совпадают с данными Хакамады. Сомнения у суда вызвало и то, что она не подходит Хакамаде по размеру. Одежда была найдена в бочке с едой, но ее хорошее состояние заставило защиту и суд усомниться в том, что она пролежала там целый год. Сразу после вынесения смертного приговора сестра Хакамады подала прошение о пересмотре, но получила отказ в
Бывший профессиональный боксер, приговоренный к повешению, провел в камере смертников
Когда в марте 2023 года после многих лет судебных разбирательств было назначено повторное разбирательство, Высокий суд Токио заявил, что существует большая вероятность того, что следователи подбросили одежду в емкость. Адвокаты снова заявили, что тесты ДНК на одежде доказали, что кровь не принадлежала Хакамаде.
Заключенные, приговоренные к смертной казни в Японии (одной из двух стран G7, наряду с США, где сохраняется смертная казнь), уведомляются о своей казни через повешение всего за несколько часов и не имеют возможности поговорить со своими адвокатами или семьями. Их последний разговор обычно происходит с буддийским священником.
«Мы очень рады, что суд принял решение оправдать Ивао Хакамаду», — сказал Борам Джанг, представитель Amnesty International в Восточной Азии.
Этот процесс всколыхнул в обществе споры о том, нужна ли смертная казнь. Активисты заявили, что испытания Хакамады выявили недостатки японской системы правосудия. «Мы настоятельно призываем Японию отменить смертную казнь, чтобы это не повторилось», — говорят активисты. При этом опросы общественного мнения показывают, что большинство японцев поддерживают высшую меру наказания.