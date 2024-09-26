Японец, который провел 46 лет в камере смертников, оправдан

В Японии 26 сентября суд оправдал 88-летнего Ивао Хакамаду, который в 1968 году был признан виновным в убийстве своего начальника, его жены и двух детей, а также в поджоге их дома двумя годами ранее. Об этом сообщает The Guardian. Сотни людей собрались в четверг у здания окружного суда, сторонники Хакамады держали плакаты с требованием оправдать его. Сам Хакамада не присутствовал на заседании из-за ухудшения физического и психического здоровья. Его представляла его сестра, 91-летняя Хидеко Хакамада, которая все эти годы боролась за своего брата. Перед вынесением вердикта она заявила журналистам: «Мы так долго вели битву, которая казалась бесконечной. Но на этот раз я верю, что она будет закончена». Сегодня судья признал, что три доказательства были сфабрикованы, включая «признание» Хакамады и предметы одежды, которые, по утверждению прокуроров, были на нем в момент совершения убийств.



Хакамада постоянно заявлял о своей невиновности и говорил, что следователи заставили его признаться. В то же время его адвокаты утверждали, что полиция сфабриковала доказательства. Одной из главных улик обвинения была найденная через год после преступления одежда, предположительно, принадлежавшая убийце. Однако, как показал анализ ДНК, следы крови на ней не совпадают с данными Хакамады. Сомнения у суда вызвало и то, что она не подходит Хакамаде по размеру. Одежда была найдена в бочке с едой, но ее хорошее состояние заставило защиту и суд усомниться в том, что она пролежала там целый год. Сразу после вынесения смертного приговора сестра Хакамады подала прошение о пересмотре, но получила отказ в 2008 году . Тогда она снова подала прошение, которое суд счел возможным удовлетворить.



Бывший профессиональный боксер, приговоренный к повешению, провел в камере смертников 46 лет . Считается, что это самый долгий срок в мировой истории. В 2014 году , когда появились новые доказательства и было назначено повторное судебное разбирательство, его освободили — «Фонтанка» писала об этом.

Когда в марте 2023 года после многих лет судебных разбирательств было назначено повторное разбирательство, Высокий суд Токио заявил, что существует большая вероятность того, что следователи подбросили одежду в емкость. Адвокаты снова заявили, что тесты ДНК на одежде доказали, что кровь не принадлежала Хакамаде.



Заключенные, приговоренные к смертной казни в Японии (одной из двух стран G7, наряду с США, где сохраняется смертная казнь), уведомляются о своей казни через повешение всего за несколько часов и не имеют возможности поговорить со своими адвокатами или семьями. Их последний разговор обычно происходит с буддийским священником.



«Мы очень рады, что суд принял решение оправдать Ивао Хакамаду», — сказал Борам Джанг, представитель Amnesty International в Восточной Азии.

