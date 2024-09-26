Маска исключили из списка участников инвестфорума из-за распространения дезинформации

Илона Маска исключили из списка участников Международного инвестиционного саммита, который будет проходить в Лондоне 14 октября. Причиной стали посты предпринимателя в социальных сетях во время массовых беспорядков в Британии. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает Telegraph.



Одного из богатейших людей мира исключили из списка участников предстоящего британского правительственного инвестфорума. Маска решили не приглашать на саммит из-за того, что он распространял дезинформацию во время августовских беспорядков в королевстве. Тогда предприниматель написал в комментарии под одним из видео с протестных акций в соцсети Х о том, что Великобритания скатывается к гражданской войне.



«Гражданская война неизбежна», — заявил американский миллиардер.



Кроме того, в августе Маск не раз критиковал британского премьер-министра Кира Стармера за ограничение свободы слова. Британские министры, в свою очередь, посчитали такие высказывания предпринимателя «довольно прискорбными».



В разгар волнений в Великобритании Маск публиковал в том числе посты с теориями заговора. Одной из них стало предположение о создании королевством лагерей на Фолклендских островах для усмирения мятежников с акций. При этом после появившейся критики теории миллиардер удалил твит со своего аккаунта, на который подписаны 193 миллиона человек.



Напомним, в августе в городах Великобритании начались массовые беспорядки после того, как 17-летний подросток напал на студию танцев и зарезал троих детей, еще несколько получили тяжелые ранения. Убийство трех девочек взволновало общественность, и на улицы вышли ультраправые радикалы. Уличные акции прошли в Халле, Ливерпуле, Белфасте, Манчестере и других городах. В некоторых местах демонстрации прошли мирно. Но в том же Ливерпуле, к примеру, в полицию летели пивные кеги, кирпичи, файеры и другие предметы.

