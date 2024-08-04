    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, вос

    755мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.7eur92.83
    ТЕМА ДНЯ

    Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения

    Массовые беспорядки охватили Великобританию, задержаны более ста человек

    1264
    3 комментария

    В городах Великобритании набирают обороты массовые беспорядки, начавшиеся на прошлой неделе после нападения на детскую танцевальную студию. Убийство трех девочек взволновало общественность, на улицы вышли ультраправые радикалы. К середине воскресенья полиция арестовала уже более сотни человек. Об этом 4 августа сообщает The Guardian.

    Автор: видео с сайта youtube.com, канал Guardian News

    Уличные акции прошли в Халле, Ливерпуле, Белфасте, Манчестере и других городах. В некоторых местах демонстрации прошли мирно. Но в том же Ливерпуле, к примеру, в полицию летели пивные кеги, кирпичи, файеры и другие предметы. Толпа выкрикивала оскорбления в адрес мигрантов и участвовала в стычках с антифашистами. Также на борьбу с ультраправыми радикалами вышли активисты из числа мусульман. В Сандерленде толпа подожгла полицейский участок, также в сети сообщается о поджоге отеля, в котором жили иностранцы.

    Автор: видео с сайта youtube.com, канал Sky News

    Волну беспорядков запустили события понедельника. 29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал на студию танцев. Там он зарезал троих детей, еще несколько получили тяжелые ранения. В соцсетях неизвестные распространили фейк, что нападавший был связан с радикальными исламистами. Полиция Великобритании заявила, что готова к самым жестким мерам для подавления беспорядков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close