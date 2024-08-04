Массовые беспорядки охватили Великобританию, задержаны более ста человек

В городах Великобритании набирают обороты массовые беспорядки, начавшиеся на прошлой неделе после нападения на детскую танцевальную студию. Убийство трех девочек взволновало общественность, на улицы вышли ультраправые радикалы. К середине воскресенья полиция арестовала уже более сотни человек. Об этом 4 августа сообщает The Guardian.
Автор: видео с сайта youtube.com, канал Guardian News
Уличные акции прошли в Халле, Ливерпуле, Белфасте, Манчестере и других городах. В некоторых местах демонстрации прошли мирно. Но в том же Ливерпуле, к примеру, в полицию летели пивные кеги, кирпичи, файеры и другие предметы. Толпа выкрикивала оскорбления в адрес мигрантов и участвовала в стычках с антифашистами. Также на борьбу с ультраправыми радикалами вышли активисты из числа мусульман. В Сандерленде толпа подожгла полицейский участок, также в сети сообщается о поджоге отеля, в котором жили иностранцы.
Автор: видео с сайта youtube.com, канал Sky News
Волну беспорядков запустили события понедельника. 29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал на студию танцев. Там он зарезал троих детей, еще несколько получили тяжелые ранения. В соцсетях неизвестные распространили фейк, что нападавший был связан с радикальными исламистами. Полиция Великобритании заявила, что готова к самым жестким мерам для подавления беспорядков.