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    В Бразилии на жилые дома упал дирижабль с символикой ФК «Сан-Паулу». Есть пострадавший

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    Дирижабль с символикой футбольного клуба «Сан-Паулу» упал на жилые дома в городе Озаску в Бразилии в среду, 25 сентября. Крушение 49-метрового воздушного судна случилось во время испытательного полета, пишет CNN Brasil.


    В ходе падения дирижабля пострадал один человек. По данным Гражданской обороны Бразилии, его сразу же госпитализировали. Пострадавший получил легкий вред здоровью.

    Автор: youtube.com/SPottinGRU

    Отмечается, что для ликвидации последствий крушения в районе падения было отключено электричество. Также привлекли три бригады пожарной охраны.

    Футбольный клуб «Сан-Паулу» выразил сожаления о случившемся, а также заявил о готовности оказать всю необходимую поддержку экипажу.

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    Сан-ПаулуФКДирижабльПадениеБразилия
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