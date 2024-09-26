В Бразилии на жилые дома упал дирижабль с символикой ФК «Сан-Паулу». Есть пострадавший

Дирижабль с символикой футбольного клуба «Сан-Паулу» упал на жилые дома в городе Озаску в Бразилии в среду, 25 сентября. Крушение 49-метрового воздушного судна случилось во время испытательного полета, пишет CNN Brasil.





В ходе падения дирижабля пострадал один человек. По данным Гражданской обороны Бразилии, его сразу же госпитализировали. Пострадавший получил легкий вред здоровью.

