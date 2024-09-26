Умерших от отравления детей похоронят местные власти

Напомним, с 21 по 23 сентября в больницах умерли четверо детей (от 6 до 13 лет) из многодетной семьи из поселка Красная Сопка. Причиной считается отравление неизвестным веществом. Родители живы, их выписали из больницы. Родители рассказали, что 20 сентября травили дихлофосом насекомых в доме. В краевой прокуратуре назвали приоритетной версией отравление семьи аэрозолем от насекомых. По данным СК, не исключается и вариант отравления едой с неизвестным токсическим веществом. В СК сообщили, что в рвотной массе найдены следы токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили. Позже у дома нашли мёртвого котёнка, его тоже исследуют. Уголовное дело по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края расследуется по статье 238, часть 3, УК РФ.