Середина рабочей недели в Петербурге закончилась очередным температурным рекордом и летним дождем

Среда, 25 сентября, в Петербурге закончилась очередным температурным рекордом. Как рассказал главный синоптик Александр Колесов, днем столбики термометров поднялись до 23,7 градуса тепла, установив новую планку в истории метеорологических наблюдений. Вечером по городу прошел вполне летний дождь.

Подобные температуры наблюдались и в прошлые годы в другие дни сентября. Например, в 2020 году 23 сентября воздух прогрелся до 25,3 градуса, а 29 сентября 2023 года — до +23,3 градуса.

«С 4 октября температуры воздуха выше +20 градусов ни разу в Санкт-Петербурге не отмечалось», — сообщил синоптик.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус ранее также сообщал, что сегодня Северная столица достигла новой температурной отметки. В сентябре это уже седьмой суточный рекорд, отметил он.

