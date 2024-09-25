В Петербурге зафиксировали очередной температурный рекорд

Теплая погода никак не хочет покидать Северную столицу. Об очередном температурном рекорде 25 сентября сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В среду к 15 часам воздух в Петербурге прогрелся до 23,3 градуса тепла. По данным Леуса, это «уже седьмой в сентябре, суточный рекорд тепла».

На этой неделе относительно хорошая погода будет в среду и четверг. Ожидается 18–20 градусов тепла, но возможны кратковременные дожди. Помимо этого, в МЧС предупредили о сильном ветре. В четверг его порывы могут достигать 15 метров в секунду. В субботу в город придет похолодание и осадки. В воскресенье по прогнозам — 12 градусов, а небо затянут облака.

Ночь 18 сентября стала самой теплой за последние девять лет. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уточнил, что было зафиксировано +14,8 градуса.