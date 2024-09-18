В Петербурге прошедшая ночь стала самой теплой за последние девять лет. Чего ждать дальше

Прошедшая ночь в Петербурге стала самой теплой за последние девять лет. Было зафиксировано +14,8 градуса. Об этом 18 сентября сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Вчера в Санкт-Петербурге перекрыли последний дневной максимум (так как впереди похолодание), температура в итоге составила +26,3 градуса. А сегодня в центре города снова была самая теплая ночь, +14,8 градуса», — пояснил синоптик.

Практически такая же теплая ночь фиксировалась 18 сентября 2015 года. Тогда столбик термометра достиг отметки +14,4 градуса.

В целом вчера выдался очень теплый день. Колесов отметил, что среднесуточная температура воздуха во вторник на 1,6 градуса побила предыдущий рекорд для 17 сентября. Он был установлен еще в 1970 году.

Теперь в городе на Неве и Ленобласти начинается осеняя погода. По словам синоптика, скоро в Петербурге зарядят дожди.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщил, что территорию нашего города сейчас пересекает холодный фронтальный раздел. Температура воздуха сегодня от 19 до 21 градуса, в Ленинградской области — от плюс 18 до 23 градусов. Ветер западный, 4–9 м/с.