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Город В Петербурге прошедшая ночь стала самой теплой за последние девять лет. Чего ждать дальше

В Петербурге прошедшая ночь стала самой теплой за последние девять лет. Чего ждать дальше

3 697
2 комментария

Прошедшая ночь в Петербурге стала самой теплой за последние девять лет. Было зафиксировано +14,8 градуса. Об этом 18 сентября сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Вчера в Санкт-Петербурге перекрыли последний дневной максимум (так как впереди похолодание), температура в итоге составила +26,3 градуса. А сегодня в центре города снова была самая теплая ночь, +14,8 градуса», — пояснил синоптик.

Практически такая же теплая ночь фиксировалась 18 сентября 2015 года. Тогда столбик термометра достиг отметки +14,4 градуса.

В целом вчера выдался очень теплый день. Колесов отметил, что среднесуточная температура воздуха во вторник на 1,6 градуса побила предыдущий рекорд для 17 сентября. Он был установлен еще в 1970 году.

Теперь в городе на Неве и Ленобласти начинается осеняя погода. По словам синоптика, скоро в Петербурге зарядят дожди.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщил, что территорию нашего города сейчас пересекает холодный фронтальный раздел. Температура воздуха сегодня от 19 до 21 градуса, в Ленинградской области — от плюс 18 до 23 градусов. Ветер западный, 4–9 м/с.

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Комментарии
2
Maik5
36 минут
9 лет это срок? Если бы 90...
человек Чебурек
1 час
Да дальше все как обычно..ядерный взрыв и останутся одни тараканы..про Автоваз лучше вообще не вспоминать..эти инженеры с автоваза,где они учатся кто их учит??полюбому диплому куплены,вот сколько уже этот автоваз существует ну ни одной машины нормальной не выпустили..копейка была для тех годов..да ито итальяская нормальная..а как сами начали так один хлам уже сколько лет выпускают..и заставлят всю страну мучатся с этим автовазом..тчк
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