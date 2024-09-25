В Россию вернулись четыре ребенка с Украины. Посредником в передаче детей снова стал Катар

Накануне четыре российские семьи воссоединились при посредничестве Катара. Детей, оставшихся на Украине по ряду причин, вернули родителям, сообщает РБК в среду, 25 сентября.



Церемонию воссоединения провели в посольстве Катара в Москве. Представители арабской страны принимали активное участие в этом вопросе: вели переговоры с Украиной, сопровождали детей, оплачивали необходимые расходы. Кроме того, в процессе были задействованы Международный комитет Красного Креста, детские омбудсмены, правоохранительные органы и представители профильных ведомств. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, курирующая этот вопрос, в ближайшее время воссоединение других семей произойдет уже на территории Украины.

Детям, которых вернули родителям, от трех до четырнадцати лет. Один мальчик, по имени Василий, уехал с бабушкой на Украину, а затем не смог вернуться домой из-за коронавирусных ограничений и начала спецоперации. «Помогли родителям собрать документы, организовали возвращение в сопровождении бабушки — семья снова вместе», — рассказала Львова-Белова.

В марте 2024 года на Украину вернулись десять детей, которые оказались на территории России на фоне боевых действий. В мае этого года РФ передала украинской стороне еще шесть детей. Воссоединение семей также проходило при посредничестве Катара.