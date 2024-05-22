Россия вернула шесть детей Украине в посольстве Катара

РФ передала украинской стороне шесть детей, воссоединение с семьями произошло в катарском посольстве в Москве, пишет 22 мая ТАСС.
Уточняется, что группа состоит из шести мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет. Среди них два брата. В мероприятии участвовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, а также представители уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
По словам Львовой-Беловой, в Москву за детьми приехала одна из мам и сопровождающий, пишет РИА Новости. Она уточнила, что в конце апреля в Дохе были зафиксированы списки из 29 детей, которые сейчас проживают в России.
В марте 2024 года на Украину вернулись еще десять детей, которые оказались на территории РФ на фоне боевых действий, писал ранее «Коммерсант». Всего организация Save Ukraine смогла вернуть на Украину более 260 детей.