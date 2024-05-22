Россия вернула шесть детей Украине в посольстве Катара

РФ передала украинской стороне шесть детей, воссоединение с семьями произошло в катарском посольстве в Москве, пишет 22 мая ТАСС.

Уточняется, что группа состоит из шести мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет. Среди них два брата. В мероприятии участвовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, а также представители уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По словам Львовой-Беловой, в Москву за детьми приехала одна из мам и сопровождающий, пишет РИА Новости. Она уточнила, что в конце апреля в Дохе были зафиксированы списки из 29 детей, которые сейчас проживают в России.