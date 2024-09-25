В Петербурге посыпались с неба вальдшнепы

Источник: читательница «Фонтанки» Анастасия







В Петербурге начали находить раненых вальдшнепов. Это не какой-то флешмоб, а ежегодная проблема.



Утром 25 сентября читательница «Фонтанки» Анастасия рассказала, что обнаружила странную птицу, которую атакуют вороны.



Источник: читательница «Фонтанки» Анастасия







Биолог Павел Глазков пояснил «Фонтанке», что это вальдшнеп, сейчас у них активный пролёт: они направляются на зимовку в тёплые края мимо Петербурга. Оказываясь в городской застройке, они часто бьются о стёкла и иногда даже погибают от этого. «Фонтанка» рассказывала о таких случаях, они бывают также в октябре и даже в декабре.



За последние сутки петербуржцы, по словам Павла Глазкова, нашли почти десяток таких птиц. Некоторых, как и «пациента» Анастасии, приняли в центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Кроме того, о попавших в беду диких животных и птицах можно сообщать в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию по телефону (8-812) 417-59-36.

