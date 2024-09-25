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Общество В Петербурге посыпались с неба вальдшнепы

В Петербурге посыпались с неба вальдшнепы

1 883
2 комментария

В Петербурге начали находить раненых вальдшнепов. Это не какой-то флешмоб, а ежегодная проблема.

Утром 25 сентября читательница «Фонтанки» Анастасия рассказала, что обнаружила странную птицу, которую атакуют вороны.

Биолог Павел Глазков пояснил «Фонтанке», что это вальдшнеп, сейчас у них активный пролёт: они направляются на зимовку в тёплые края мимо Петербурга. Оказываясь в городской застройке, они часто бьются о стёкла и иногда даже погибают от этого. «Фонтанка» рассказывала о таких случаях, они бывают также в октябре и даже в декабре.

За последние сутки петербуржцы, по словам Павла Глазкова, нашли почти десяток таких птиц. Некоторых, как и «пациента» Анастасии, приняли в центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Кроме того, о попавших в беду диких животных и птицах можно сообщать в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию по телефону (8-812) 417-59-36.

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Комментарии
2
280306919
30 минут
Мне не везёт, не нахожу. Хоть бы парочку, на супчик.
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