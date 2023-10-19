Сычика меньше ладони спасли в парке. А у «Маяковской» подобрали вальдшнепа

За последние сутки петербуржцы спасли двух птиц, сообщает 19 октября комитет по природопользованию в своём телеграм-канале.
Воробьиного сыча, который не может летать, нашли минувшим вечером в парке 300-летия Петербурга. Оказалось, что у птицы травмировано крыло.
А сегодня в самом центре города, у станции метро «Маяковская», подобрали раненого вальдшнепа. Возможно, он во время полета ударился о препятствие и упал.
Из комитета по природопользованию птиц отправили в госпиталь. Жизнь совенка не вызывает опасений, но травма у него серьёзная — возможно, он вообще не сможет вернуться в дикую природу. А вот вальдшнеп в тяжёлом состоянии. Ветеринары диагностировали у него отёк мозга, рваные раны в районе шеи, повреждения глаза. Кроме того, он отказывается от еды, и это осложняет ситуацию.
Если вы заметили редкую птицу, которая ранена или находится в беде, звоните в мобильную экологическую дежурную службу по телефону: