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    Сычика меньше ладони спасли в парке. А у «Маяковской» подобрали вальдшнепа

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    5 комментариев

    За последние сутки петербуржцы спасли двух птиц, сообщает 19 октября комитет по природопользованию в своём телеграм-канале.

    Воробьиного сыча, который не может летать, нашли минувшим вечером в парке 300-летия Петербурга. Оказалось, что у птицы травмировано крыло.

    Фото: комитет по природопользованию Петербурга
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    А сегодня в самом центре города, у станции метро «Маяковская», подобрали раненого вальдшнепа. Возможно, он во время полета ударился о препятствие и упал.

    Фото: комитет по природопользованию Петербурга
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    Из комитета по природопользованию птиц отправили в госпиталь. Жизнь совенка не вызывает опасений, но травма у него серьёзная — возможно, он вообще не сможет вернуться в дикую природу. А вот вальдшнеп в тяжёлом состоянии. Ветеринары диагностировали у него отёк мозга, рваные раны в районе шеи, повреждения глаза. Кроме того, он отказывается от еды, и это осложняет ситуацию.

    Если вы заметили редкую птицу, которая ранена или находится в беде, звоните в мобильную экологическую дежурную службу по телефону: 8 (812) 417-59-36. Служба работает круглосуточно.

    Фото: комитет по природопользованию Петербурга
    Фото: комитет по природопользованию Петербурга

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    ПтицыЖивотные в бедеПрирода
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    Комментарии 5

    Гость19 Окт 2023 в 16:10
    А что едят вальдшнепы?
    +0−0
    28027473819 Окт 2023 в 16:03
    такие милахи....
    +0−0
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