    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    4 м/с, южн

    755мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.86eur103.41

    Как будет выглядеть деловой комплекс рядом со «СКА-Ареной»

    3685
    9 комментариев

    Градсовет Петербурга 25 сентября рассмотрит концепцию архитектурного облика многофункционального делового комплекса, который планируется построить рядом со «СКА-Ареной». «Фонтанка» показывает, как он будет выглядеть.

    МФК разместится севернее «СКА-Арены» на участке по адресу: Кузнецовская улица, 31, литера А. Заказчиком проекта является ООО «Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"», автором концепции — архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна.

    ПоделитьсяПоделиться

    Площадь участка составляет почти 22 тыс. кв. м, площадь застройки — 6,1 тыс. кв. м.

    На первых этажах расположатся магазины и заведения общепита, на этажах со 2-го по 16-й — офисы. Также по проекту предусмотрены паркинг и озеленение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close