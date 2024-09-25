Как будет выглядеть деловой комплекс рядом со «СКА-Ареной»

Градсовет Петербурга 25 сентября рассмотрит концепцию архитектурного облика многофункционального делового комплекса, который планируется построить рядом со «СКА-Ареной». «Фонтанка» показывает, как он будет выглядеть.
МФК разместится севернее «СКА-Арены» на участке по адресу: Кузнецовская улица, 31, литера А. Заказчиком проекта является ООО «Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"», автором концепции — архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна.
Площадь участка составляет почти 22 тыс. кв. м, площадь застройки — 6,1 тыс. кв. м.
На первых этажах расположатся магазины и заведения общепита, на этажах со 2-го по 16-й — офисы. Также по проекту предусмотрены паркинг и озеленение.