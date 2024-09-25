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    Муниципалам разрешат тратить деньги на общероссийские праздники. ЗакС принял законопроект

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    Муниципальные депутаты получат право тратить деньги на организацию мероприятий, связанных с общероссийскими праздниками. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении 25 сентября.

    В настоящее время муниципалы в Петербурге могут тратить деньги только на мероприятия, посвященные памятным датам, установленным в городском законе.

    Как пояснил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, законопроект исправляет коллизию, из-за которой местные власти становились объектами проверок, когда тратили средства на общероссийские праздники.

    Смольный ранее разработал законопроект, который лишил бы муниципальные власти ряда важных полномочий, в их числе уборка и благоустройство территории, а также озеленение. Глава совета муниципальных образований и депутат от «Единой России» Всеволод Беликов раскритиковал инициативу и подчеркнул, что депутаты ЗакСа не имеют к ней никакого отношения.

    Также накануне в Мариинском дворце состоялась встреча глав избранных советов муниципальных образований с городской исполнительной и законодательной властью. Местным депутатам посоветовали не заниматься политикой, «Фонтанка» подробно рассказывала об этой встрече.

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    СмольныйМуниципальная властьМероприятиеОбщероссийские праздникиЗакс
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