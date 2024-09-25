Муниципальные депутаты получат право тратить деньги на организацию мероприятий, связанных с общероссийскими праздниками. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении
В настоящее время муниципалы в Петербурге могут тратить деньги только на мероприятия, посвященные памятным датам, установленным в городском законе.
Как пояснил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, законопроект исправляет коллизию, из-за которой местные власти становились объектами проверок, когда тратили средства на общероссийские праздники.
Смольный ранее разработал законопроект, который лишил бы муниципальные власти ряда важных полномочий, в их числе уборка и благоустройство территории, а также озеленение. Глава совета муниципальных образований и депутат от «Единой России» Всеволод Беликов раскритиковал инициативу и подчеркнул, что депутаты ЗакСа не имеют к ней никакого отношения.
Также накануне в Мариинском дворце состоялась встреча глав избранных советов муниципальных образований с городской исполнительной и законодательной властью. Местным депутатам посоветовали не заниматься политикой, «Фонтанка» подробно рассказывала об этой встрече.
Муниципалам разрешат тратить деньги на общероссийские праздники. ЗакС принял законопроект
Муниципальные депутаты получат право тратить деньги на организацию мероприятий, связанных с общероссийскими праздниками. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении
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