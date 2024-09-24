«Будете адекватно себя вести, реформы не будет». В Петербурге депутаты познакомились с новыми главами муниципалитетов

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





В Законодательном собрании Петербурга прошла встреча новых глав муниципальных образований с городскими депутатами и чиновниками. На встрече им советовали не заниматься политикой и наоборот — быть её проводниками, лайкать страницу комитета по территориальному развитию, а еще — не бояться реформы.



Большинство новых глав муниципалитетов — всего новеньких 30 из 111 — раньше никогда к этой сфере отношения не имели. «Фонтанка» писала, что среди них оказались и бюджетники, в том числе завучи школ, и в прошлом специалисты по лазерной эпиляции, и даже директор овощебазы. Поэтому неслучайно первые полчаса в рамках встречи муниципалам рассказывали, как им работать. Так, Юрий Гладунов завещал им не заниматься политикой, а вести хозяйство — для политики есть люди повыше уровнем. Всеволод Беликов, наоборот, возражал: именно муниципалы — проводники публичной политики, поэтому, например, должны поддерживать российских военных. Он же заметил, что неслучайно в мобилизацию отдельная роль (видимо, речь шла про раздачу повесток) была отведена муниципалам — и те, кто её не выполнил так, как следует, в новый созыв не попали.



Настоятельно рекомендовали новым главам не ссориться с руководителями местных администраций — конкурс на них проведут в ближайшее время. А также — обзавестись общественными советами.

Наталья Чашина, глава МО «Кронштадт», просила новых глав не забывать, что теперь их будут оценивать не как врачей или работников школы, а как депутатов, а значит, в идеале работать придется круглые сутки и быть на связи с жителями. Некоторые участники встречи делали пометки в блокнотах, пока им рассказывали об их новом статусе.



Отдельно выступила замглавы комитета по территориальному развитию Елена Кудрявцева. Она попросила муниципалов, если они вдруг решат выдвинуть законодательные инициативы, сначала провести их через совет муниципальных образований. Со своей стороны она пообещала помощь новым главам и контроль. Ну и рекомендовала подписаться на страничку во «ВКонтакте» — тогда и внутренний рейтинг комитета будет выше, и сами чиновники будут в хорошем расположении духа.

Единственный вопрос по итогам встречи возник у одной из немногих понимающих, что происходит внутри муниципальной сферы, главы муниципалитета «Стрельна» Ирины Климачевой, до этого она была главой местной администрации. Во время встречи она спросила то, что, по-видимому, волновало не только её, но и многих обитателей муниципального сообщества: «Будет ли муниципальная реформа?»



О реформе говорят уже не один год. Звучали разные идеи. Например, что для Петербурга слишком много 111 муниципалитетов, можно сделать меньше, объединив часть друг с другом — например, центральные. В рамках подготовки этого объединения в районных администрациях даже рисовали карту из 70 муниципалитетов. Еще одна идея — что часть полномочий нужно передать чиновникам, а советы депутатов оставить как наблюдательный орган, куда будут входить директора школ и главврачи поликлиник. Фактически в этом созыве так и произошло — почти в каждом совете есть бюджетники. А буквально сегодня, 24 сентября, в этом ключе выступил и жилищный комитет — муниципальным советам прислали проект закона, согласно которому у них заберут благоустройство, озеленение, освещение детских площадок, уборку и передадут это администрациям районов и жилищным агентствам. Цена вопроса — 8 млрд рублей. В итоге принятия такого проекта в функционале муниципалов осталась бы лишь организация праздников.



«Любая реформа — это результат деятельности масс. Если вы будете адекватны, реформы не будет. Предпосылок к этому сейчас нет», — успокоил глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов новичков.

Сам он в разговоре с «Фонтанкой» отмечал, что не все проекты доходят даже до первого чтения — и не факт, что дойдет и предложенный жилкомом. Его коллега Наталия Астахова добавила: депутаты хорошо знают свою территорию и понимают потребности людей в каждом дворе.



«Когда я была муниципальным депутатом и главой муниципалитета, мы никогда не работали по шаблонам, всегда согласовывали каждую деталь благоустройства с жителями. Интересовались, хотят они заасфальтировать двор или замостить? Такая эффективно работающая схема складывалась годами, а предложенная реформа ее разрушит».



Опрошенные «Фонтанкой» новые главы муниципалитетов, впрочем, с такой позицией пока согласиться не готовы. Несколько из них от вопроса об отношении к реформе просто предпочли скрыться или сказать, что «ответят завтра». Глава муниципалитета «Морские ворота» Борис Логунов сказал «Фонтанке», что для того, чтобы дать ответ, ему нужно поработать: «Давайте мы сначала помучаемся и попробуем сделать первые шаги. Мне нравится в этом плане девиз министра обороны Белоусова: ошибаться можно, обманывать — никогда». В отличие от него новый глава муниципального образования «Северное», избранный от «Новых людей» Юрий Куликов, заметил, что в целом поддерживает желание чиновников сшить воедино это «лоскутное одеяло». «Считаю, что в пределах одного квартала должен быть один заказчик/подрядчик, отвечающий за уборку, и если это будет жилищное агентство, то ничего страшного. Я за централизацию таких полномочий. Да и ремонт внутриквартальных проездов эффективнее организует район». «С полномочиями по возведению объектов благоустройства вопрос дискуссионный», — добавил он.



В жилищном комитете «Фонтанке» сообщили, что документ был отправлен муниципалам для обсуждения и вовсе не является финальным.

Что же касается укрупнения муниципалитетов, несколько собеседников «Фонтанки» сообщили, что реформу лоббируют в Москве, но раньше 2027 года её ждать не стоит.

Ксения Клочкова

