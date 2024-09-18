«Бессменные профессионалы», глава овощебазы и политтехнолог со школьным образованием. Кто возглавил муниципалитеты Петербурга

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







В Петербурге по итогам муниципальных выборов появилось 30 новых глав советов. Несмотря на то, что процесс избрания еще не везде завершился, многие фамилии уже известны. Среди новичков — в прошлом специалист по лазерной эпиляции, замглавы Центра гигиены и директор овощебазы.



В Петербурге почти во всех муниципалитетах прошли первые заседания, на которых выбрали муниципальных глав. Исключением стал муниципалитет «Смольнинское» — там совет затянулся из-за технических накладок, связанных с оформлением документов и пенсий, утверждают собеседники «Фонтанки».



Кроме того, вокруг народных избранников в этом округе, где пять лет назад победила оппозиция и из-за ссор так и не смогла выбрать главу, продолжают кипеть страсти. Например, в соцсетях нашли видео с участием ставшего депутатом Константина Деше из «Волонтерской роты». Оно шуточное и снято явно на каком-то из корпоративных мероприятий. По сюжету молодого человека пытаются сделать кандидатом в депутаты, но он вместо этого употребляет запрещённые вещества и проводит время с девушками, а вместо идей своему штабу предлагает пойти «захавать» чизбургер, под конец активисты ложатся на землю так, чтобы сверху читалась фамилия Деше. До этого в соцсетях обратили внимание на видео с мероприятия с участием человека, напоминающего другого народного избранника из «Волонтерской роты»: человек, похожий на Даниила Чертока, ставшего депутатом в «Лиговке-Ямской», выступал на капустнике в женском белье в месте, указанном как Синявинские высоты.



В «Лиговке-Ямской», впрочем, главу муниципалитета выбрали, как и в большинстве других советов. Руководить округом, где в ближайшие пять лет будут строить новый вокзал и инфраструктуру для ВСМ, будет Екатерина Смирнова, супруга главреда газеты «Петербургский дневник». Голосование за ее кандидатуру заняло несколько минут, никаких речей и обещаний Смирнова не давала, и вопросы ей депутаты не задавали. По данным «Фонтанки», в округе была борьба за то, кто будет им руководить, — одним из претендентов называли Дмитрия Путинцева. Однако Смирнова позиции ему не сдала.



В соседнем округе — «Дворцовом» — руководитель тоже сменился. Теперь муниципалами будет заниматься Анатолий Харченко, он же — заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Этот центр в том числе проводит экспертизы и выдает заключения при строительстве жилых домов и школ.



Без каких-то обещаний выбрали главу и в муниципалитете № 72. Там прошлые пять лет совет возглавлял бывший помощник Оксаны Дмитриевой Павел Швец, а в округе в теплое время года проводили джазовые концерты, занятия по йоге и организовывали летний кинотеатр. Теперь руководить муниципалитетом будет врач по образованию и в прошлом специалист по лазерной эпиляции Лилия Судьина. До выборов она работала директором бюджетной организации «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга» и была депутатом муниципалитета «Ивановский» от «Единой России» в Невском районе. На заседании она даже оговорилась и сначала сказала, что она депутат «Ивановского», но затем поправила себя. Это не единственные выборы, в которых она пыталась участвовать летом. Одной из первых она принесла документы, чтобы стать кандидатом в губернаторы, но в итоге зарегистрироваться не смогла. На вопросы журналиста «Фонтанки» об этом она отвечать не стала.



Новый глава округа и в муниципалитете «Гражданка» (прошлые пять лет там заседала команда депутатов под руководством бывшей помощницы депутата Михаила Амосова Елены Беляевой). Депутаты там на первом заседании сразу получили проект, из которого следует, что глава будет исполнять обязанности на непостоянной основе. Так делают те, кто не хочет уходить со своей основной работы. Владислав Ванеев, который стал главой муниципалитета на непостоянной основе, последние несколько лет был генеральным директором одного из юрлиц Калининской овощебазы. Судя по данным ЕГРЮЛ, с июля в компании «Норд Овощ» другой руководитель. Один из принимающих решения по «Единой России» в этом районе заверил «Фонтанку», что Ванеев — житель округа и на самом деле хочет сделать его лучше. На заседании, впрочем, он этого не говорил, лишь сообщил, что «готов возглавить».

В муниципалитете «Гавань» Нэлли Вавилину из «Справедливой России» сменила Елена Фомина из «Единой». Сама Фомина не новичок в муниципальном деле — до 2019 года она была замглавы в муниципалитете «Купчино». Тогда им руководил Михаил Черепанов, на тот момент глава «Молодой гвардии Единой России», а муниципалитет регулярно попадал в новости, например из-за того, что на муниципальные деньги там устраивали мероприятия для активистов движения — в частности оплачивали их поход в боулинг. К этим выборам, в отличие от многих других глав-новичков, Фомина готовилась — на ее странице фотографии со встреч с жителями. Кроме того, в конце июля, когда суд уже запретил застройку плавучего квартала «Галерная Гавань», Фомина выступила против этого квартала и призвала вместе бороться за экологию и противостоять застройке.



В Екатерингофском округе тоже сменился глава муниципалитета. На месте часто попадавшего в новости Олега Смакотина оказалась Татьяна Шмыгун, заместитель директора школы № 280. Сам Смакотин утверждает, что она нелегитимно избралась главой, так как по закону именно он должен был созывать первое заседание. Как пишет Смакотин, он пытался узнать у районных чиновников, когда ему стоит созвать заседание, но ему никто не ответил, а потом выяснилось, что его провели и без него самого. В муниципалитете еще до прихода новых депутатов начали распродавать имущество — например, на торги выставили Toyota Camry. Телефон новой главы Смакотин опубликовал в своем канале и призвал жителей рассказывать ей о своих проблемах. На звонок и сообщение «Фонтанки» по этому номеру Шмыгун не ответила. На днях, утверждает Смакотин, в местную администрацию перестали пускать пока еще действующих сотрудников.



В муниципалитете «Оккервиль» в Невском районе тоже появился новый глава — это Олег Голынский. Судя по информационному плакату на избирательных участках, он не получил высшего или среднеспециального образования, закончив лишь школу. В Петербурге он работал политтехнологом в нескольких районах в последние годы. Помимо Голынского главой муниципалитета стал политтехнолог Илья Стрелков, он возглавил округ «Семеновский». Стрелков известен как автор идеи отправить на выборы двух клонов-однофамильцев Бориса Вишневского* (признан иноагентом).



Еще один новый глава муниципалитета в «Сосновой Поляне» — Александр Мануков. Он — уроженец Баку, учился в Петербурге на юриста, в прошлом созыве был депутатом «Гагаринского». Судя по всему, смена районов его деятельности произошла не случайно — в 2021 году Александр Тетердинко, имевший притяжение к Московскому району, стал депутатом Госдумы от Красносельского. В «Сосновой Поляне» голоса муниципальных депутатов считали до самого утра — как рассказывали «Фонтанке» пытавшиеся там избраться «справедливороссы», уснул даже наблюдатель спортивного вида, поначалу пытавшийся не пустить оппозиционного кандидата смотреть за процессом. До этого кандидаты ночью поймали председателя участковой комиссии, который решил зайти в школу, где лежали бюллетени. В избиркоме утверждали, что глава комиссии просто вспомнил, что забыл телефон.



Московский район, впрочем, тоже не остался без союзников Тетердинко — муниципалитет «Звездное» возглавила бывший член горизбиркома Марина Жданова. Прошлый глава этого округа, Максим Разинков, публично заявлял о том, что его принуждали фиктивно трудоустроить родственницу Тетердинко, однако в итоге с поста главы его сняли (накануне его адвокаты добились в суде признания, что незаконно), а сам он стал фигурантом уголовного дела. По данным «Фонтанки», Разинков из СИЗО уехал на СВО.



Как рассказал «Фонтанке» глава совета муниципальных образований, сам, впрочем, являющийся депутатом Заксобрания, Всеволод Беликов, всего в городе сменились главы в 30 муниципалитетах из 111. «Это — немного. Несменяемость говорит об опыте моих товарищей», — добавил он.



Напомним, что выборы в муниципальные советы проходили 6, 7 и 8 сентября. Ранее «Фонтанка» писала о странностях, которые после обнаружили в протоколах и как синхронно голосовали жители.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

